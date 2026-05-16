*
السبت: 16 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • العالم
  • عراقجي: ألم الأمريكيين الحقيقي سيبدأ عندما تبدأ الديون وأسعار القروض بالارتفاع

عراقجي: ألم الأمريكيين الحقيقي سيبدأ عندما تبدأ الديون وأسعار القروض بالارتفاع

  • 16 أيار 2026
  • 10:04
عراقجي ألم الأمريكيين الحقيقي سيبدأ عندما تبدأ الديون وأسعار القروض بالارتفاع

خبرني - رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي السبت على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرا أن "الألم الحقيقي" في أمريكا سيبدأ عندما تبدأ الديون الأمريكية وأسعار قروض السكن في القفز.

دعوا جانبا حاليا ارتفاع أسعار البنزين وفقاعة سوق الأسهم. الألم الحقيقي يبدأ عندما تبدأ الديون الأمريكية وأسعار قروض السكن في القفز. حتى الآن، بلغ معدل العجز عن سداد قروض السيارات أعلى مستوياته خلال أكثر من 30 عاما. كل هذا كان يمكن تجنبه".

كلام عراقجي جاء بعد تصريحات لترامب قال فيها إن على الأمريكيين أن يتحملوا "ألما قصير المدى" بشأن تداعيات الحرب مع إيران.

وفي معرض رده على الجدل الذي أثاره سابقا عندما قال إنه "لا يفكر في الوضع المالي لأمريكا"، قال ترامب: "الأمر بسيط جدا. عندما يسمع الناس ما أقوله، فإن الجميع يوافق. سيكون هناك ألم على المدى القصير، نعم، لكنه سيكون قصيرا. لكن هذا الألم أقل بكثير مما كان يعتقده الناس".

وأضاف ترامب في شأن الملف الإيراني قائلا: "سأفعل ما هو صائب. يجب أن أفعل ما هو صائب.. سيُفتح المضيق، ولن يكون لديهم سلاح نووي، وسيستمر العالم في المضي قدما".

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

حفيدة السلطان عبد الحميد تعاني من غلاء المعيشة في تركيا
حفيدة السلطان عبد الحميد تعاني من غلاء المعيشة في تركيا
  • 2026-05-16 09:53
قمة ترمب وشي.. ما الذي أخفته الابتسامات في بكين؟
قمة ترمب وشي.. ما الذي أخفته الابتسامات في بكين؟
  • 2026-05-16 09:52
ترمب يعلن مقتل الرجل الثاني في «داعش».. ضربة كبيرة لقدرات التنظيم
ترمب يعلن مقتل الرجل الثاني في «داعش».. ضربة كبيرة لقدرات التنظيم
  • 2026-05-16 08:17
تنتظر قرارا من ترمب.. إسرائيل تتأهب لاستئناف الحرب على إيران
تنتظر قرارا من ترمب.. إسرائيل تتأهب لاستئناف الحرب على إيران
  • 2026-05-16 03:13
(فاقد لمهارات الاتصال) .. زلات ميرتس تربك ألمانيا
(فاقد لمهارات الاتصال) .. زلات ميرتس تربك ألمانيا
  • 2026-05-16 00:58
العدل الأمريكية: اعتقال القيادي في حزب الله العراقي محمد باقر الساعدي
العدل الأمريكية: اعتقال القيادي في حزب الله العراقي محمد باقر الساعدي
  • 2026-05-16 00:53