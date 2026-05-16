عراقجي: ألم الأمريكيين الحقيقي سيبدأ عندما تبدأ الديون وأسعار القروض بالارتفاع

خبرني - رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي السبت على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرا أن "الألم الحقيقي" في أمريكا سيبدأ عندما تبدأ الديون الأمريكية وأسعار قروض السكن في القفز.

دعوا جانبا حاليا ارتفاع أسعار البنزين وفقاعة سوق الأسهم. الألم الحقيقي يبدأ عندما تبدأ الديون الأمريكية وأسعار قروض السكن في القفز. حتى الآن، بلغ معدل العجز عن سداد قروض السيارات أعلى مستوياته خلال أكثر من 30 عاما. كل هذا كان يمكن تجنبه".

كلام عراقجي جاء بعد تصريحات لترامب قال فيها إن على الأمريكيين أن يتحملوا "ألما قصير المدى" بشأن تداعيات الحرب مع إيران.

وفي معرض رده على الجدل الذي أثاره سابقا عندما قال إنه "لا يفكر في الوضع المالي لأمريكا"، قال ترامب: "الأمر بسيط جدا. عندما يسمع الناس ما أقوله، فإن الجميع يوافق. سيكون هناك ألم على المدى القصير، نعم، لكنه سيكون قصيرا. لكن هذا الألم أقل بكثير مما كان يعتقده الناس".

وأضاف ترامب في شأن الملف الإيراني قائلا: "سأفعل ما هو صائب. يجب أن أفعل ما هو صائب.. سيُفتح المضيق، ولن يكون لديهم سلاح نووي، وسيستمر العالم في المضي قدما".