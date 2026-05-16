فنان مصري يكتشف سفر ابنه مع طليقته على الهواء

خبرني - تلقى الفنان المصري محمود حجازي مفاجأة غير متوقعة على الهواء، حينما علم بسفر ابنه رفقة طليقته رغم حصوله على قرار بمنع سفر الطفل.

وحل الفنان المصري ضيفا على برنامج "كلام الناس" الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر" مساء الجمعة.

لتخبره الإعلامية ياسمين عز أن هناك تقارير صحافية نشرت قبل دقائق من ظهوره على الهواء، تتحدث عن سفر طفله "يوسف" إلى الولايات المتحدة الأميركية، رفقة والدته لأسباب مرضية.
الأمر الذي فوجئ به محمود حجازي، وأكد على أنه لا يمتلك أية معلومات تخص هذا الأمر، ولا يعتقد أن الأمر صحيح، في ظل حصوله على قرار بمنع سفر الطفل إلى الخارج.

وأشار حجازي إلى كون طليقته تحاول إلغاء قرار منع السفر، وهناك جلسة في الثالث والعشرين من شهر مايو الجاري.

موضحا للجميع أن ابنه يمتلك الجنسية الأميركية بسبب والدته، التي تحمل الجنسيتين المصرية والأميركية.

وكشف حجازي خلال اللقاء عن كونه علم بتواجد ابنه في مصر بالصدفة، حينما فوجئ به مع طليقته في السيارة التي إلى جواره، وبدأ بعدها إجراءات منع سفره إلى الخارج.
وأنهى حجازي اللقاء وعلم بعدها بصحة الأخبار المتداولة الخاصة بسفر نجله إلى الخارج، ليعبر عن صدمته من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

حيث حاول شرح ما جرى في منشوره، مشيرا إلى كون طليقته رفعت قضية لإسقاط منع سفر الطفل لكنها خسرتها، فقامت برفع القضية في دائرة أخرى بمحافظة الإسكندرية وخسرتها أيضا.

