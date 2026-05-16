حفيدة السلطان عبد الحميد تعاني من غلاء المعيشة في تركيا

خبرني - أفادت وسائل إعلام تركية بأن نيلهان عثمان أوغلو، حفيدة السلطان العثماني عبد الحميد الثاني، اضطرت لإخلاء "قصر نيلهان سلطان" في إسطنبول الذي كانت تديره كمطعم، بسبب غلاء الإيجارات.

وقال تقرير نشره موقع "زمان" التركي إن حفيدة السلطان العثماني لم تسلم من تداعيات أزمة الإيجارات المتصاعدة في تركيا، إذ اضطرت إلى إخلاء "قصر نيلهان سلطان" في منطقة باشا ليماني بإسطنبول، والذي كانت تديره كمقهى ومتجر تابع لعلامتها التجارية، بسبب الزيادات الكبيرة في بدل الإيجار.

وبحسب التقارير، فإن العقار التاريخي الذي كانت تستأجره عثمان أوغلو يعود إلى شيناسي أوكتم، النائب السابق عن حزب الشعب الجمهوري بين عامي 2007 و2011. وجاء قرار الإخلاء ليشكل تطورا لافتًا، خاصة أن المكان كان يمثل خلال السنوات الأخيرة مركزا تجاريا وثقافيا لنشاطاتها.

وفي بيان نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، عبرت نيلهان عثمان أوغلو عن استيائها من الارتفاع الكبير وغير المنطقي في أسعار الإيجارات، مشيرة إلى أن التكاليف وصلت إلى مستويات غير قابلة للاستمرار.

وأعلنت على إثر ذلك إغلاق المنشأة وإخلاء القصر، مؤكدة أن مواصلة النشاط في ظل هذه الظروف بات أمرا صعبا للغاية.

وختمت عثمان أوغلو رسالتها إلى زبائنها بالقول إنها، بعد عشر سنوات في قطاع المطاعم وثماني سنوات في باشا ليماني، تجد نفسها أمام مرحلة جديدة فرضتها الظروف الاقتصادية المتغيرة، مضيفة أن القفزات الحادة في الإيجارات خلال فترة قصيرة دفعتها إلى هذا القرار، لأن قيم الضيافة التي تؤمن بها لا تسمح لها بتحميل الزبائن أسعارا مرتفعة بشكل مبالغ فيه.