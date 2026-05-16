30 ألفا زاروا "حديقة النشامى" في 3 أيام

خبرني - شهدت حديقة النشامى الواقعة في منطقة مرج الحمام، منذ افتتاحها، إقبالاً واسعاً من العائلات والزوار، حيث بلغ عدد مرتاديها حتى مساء الجمعة (30) ألف زائر، في مشهد يعكس أهمية المشروع كمتنفس آمن للتنزه والترفيه ويخدم أبناء المنطقة وزوارها.

وتتميز الحديقة، التي نفذتها أمانة عمّان الكبرى على مساحة 56 دونماً، بطابع هندسي وجمالي مميز، حيث تضم مساحات للتنزه والعديد من المرافق الرياضية والملاعب المختلفة التي أُنشئت وفق أعلى المواصفات، منها ما هو مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة.

كما تضم مساحات خضراء تشكل قرابة 40% من المساحة الإجمالية للحديقة، وجلسات خارجية، ومسارات للمشي، وملاعب للأطفال، ومواقف للسيارات.

وأكدت الأمانة أن الحديقة تفتح أبوابها أمام الزوار والمتنزهين يومياً من الساعة 6 صباحاً وحتى الساعة 10 مساءً.

وتدعو الأمانة زوار الحديقة إلى ضرورة الحفاظ على النظافة، وعلى مرافق الحديقة لضمان استدامتها.

