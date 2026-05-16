مصر.. اصطياد قرش «ماكو» قرب شواطئ القصير

خبرني - نجح صيادو مدينة القصير المصرية في اصطياد سمكة قرش «ماكو» بطول 3 أمتار بعد ظهورها قرب الشاطئ، وسط إجراءات لفحصها.

أثار ظهور سمكة قرش بالقرب من أحد شواطئ مدينة القصير جنوب البحر الأحمر حالة من القلق بين الأهالي ورواد الشاطئ، قبل أن ينجح عدد من الصيادين في السيطرة عليها واصطيادها دون وقوع أي إصابات بين المواطنين.

وكشفت مصادر محلية أن القرش الذي تم اصطياده ينتمي إلى فصيلة «ماكو»، ويبلغ طوله نحو 3 أمتار، وهو من الذكور، حيث يُرجح أنه اقترب من المناطق الضحلة بحثًا عن الغذاء، ما دفع الجهات المختصة للتحرك السريع لمتابعة الموقف.

ومن المقرر نقل القرش إلى معهد علوم البحار والمصايد بمدينة الغردقة، لإجراء الفحوصات العلمية اللازمة والتأكد من أسباب ظهوره بالقرب من الشاطئ، إلى جانب دراسة حالته البيئية والسلوكية.

وكان عدد من أهالي القصير قد أبلغوا الجهات البيئية فور رصد القرش بالقرب من مناطق السباحة، خاصة مع تزامن الواقعة مع تواجد كثيف للمواطنين والزائرين على الشاطئ خلال الأيام الأخيرة.

وأكدت مصادر بيئية أن قرش «ماكو» لا يُصنف ضمن الأنواع شديدة الخطورة مقارنة ببعض الأنواع الأخرى، مشيرة إلى أن ظهوره في المياه القريبة من الشاطئ قد يرتبط بتغيرات بيئية أو بتوافر مصادر الغذاء في تلك المنطقة.

وفي السياق ذاته، أوضح متخصصون في علوم البحار أن البحر الأحمر يُعد من البيئات الغنية بالكائنات البحرية، وتعيش به أنواع متعددة من أسماك القرش التي تمثل عنصرًا مهمًا في التوازن البيئي البحري، فضلًا عن كونها أحد عوامل الجذب الرئيسية لسياحة الغوص في المنطقة.

الكهرباء تعود إلى كوبا لكن الظلام حالك
  • 2026-05-16 08:12
  • 2026-05-16 03:51
  • 2026-05-15 20:34
  • 2026-05-15 13:12
  • 2026-05-15 03:38
  • 2026-05-15 03:25