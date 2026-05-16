اتصالات مكثفة لمنع انهيار مفاوضات غزة

خبرني - ذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، نقلاً عن مصادر مصرية، أن "محادثات مكثفة جرت خلال الساعات الماضية لمنع انهيار جولة المفاوضات بشأن غزة".

وأوضحت الصحيفة أن ذلك يأتي في ضوء إصرار إسرائيل على تجريد القطاع من السلاح كجزء من المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرةً إلى أن إسرائيل لم تلتزم بالمرحلة الأولى.

كما أفاد التقرير بأن وفداً من الفصائل الفلسطينية من المتوقع أن يعود إلى القاهرة يوم الثلاثاء المقبل لمواصلة المباحثات.

وعاش قطاع غزة ليلة ثقيلة ، بعد سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة أسفرت عن استشهاد 7 أشخاص على الأقل، وإصابة نحو 50 آخرين، في وقت أعلنت فيه إسرائيل أنها حاولت اغتيال القائد العام لكتائب القسام، عز الدين الحداد.

استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مخيم جنين
اعتبرته تهديدا خطيرا .. فرنسا تبدأ إجراءات ترحيل الناشط الفلسطيني رامي شعث
أبرز قيادات القسام الذين اغتالتهم إسرائيل منذ طوفان الأقصى
واشنطن تدرس تحويل أموال الضرائب الفلسطينية لمجلس السلام
(ذو الأرواح السبعة).. ماذا تعرف عن عز الدين الحداد قائد أركان القسام؟
إسرائيل تعلن اغتيال عز الدين الحداد «العقل المدبر» لـ 7 أكتوبر
