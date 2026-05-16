على «إنستغرام».. لامين يامال يرفع علم فلسطين مجددا

خبرني - واصل لامين يامال، نجم برشلونة الشاب، دعمه لفلسطين بعد لفتته في احتفالات التتويج بلقب الدوري الإسباني.

وقام لامين يامال بالتلويح بعلم فلسطين خلال موكب برشلونة للاحتفال بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم، يوم الإثنين الماضي، في لقطة انتشرت على نطاق واسع.

وأبدى عدد من المسؤولين في إسبانبا، بينهم بيدرو سانشيز رئيس الوزراء، دعمهم للنجم الشاب، رافضا الانتقادات التي تلقاها من الجانب الإسرائيلي.

ونشر لامين عبر خاصية اليوميات "Stories" عبر حسابه على "إنستغرام" مقطع من أغنية مصورة، يظهر في بدايته العلم الفلسطيني.

واكتفى لامين بوضع رقم 304 في تعليقه على المنشور، وهو الرقم الذي يشير إلى المنطقة التي نشأ فيها بمدينة برشلونة.

جدير بالذكر أن اللاعب صاحب الأصول المغربية شارك في 45 مباراة مع الفريق الكتالوني هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 24 هدفا.