ترمب يعلن مقتل الرجل الثاني في «داعش».. ضربة كبيرة لقدرات التنظيم

خبرني - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، السبت، القضاء على أبو بلال المينوكي، الرجل الثاني في القيادة العالمية لتنظيم داعش، في عملية نفذتها قوات أمريكية ونيجيرية.

وفي منشور له على حسابه بمنصة «تروث سوشيال»، قال ترامب: الليلة، وبتوجيهاتي، نفذت القوات الأمريكية بالتعاون مع القوات المسلحة النيجيرية بنجاح كامل عملية دقيقة شديدة التعقيد جرى التخطيط لها بعناية، بهدف القضاء على أخطر إرهابي نشط في العالم وإخراجه من ساحة المعركة.

وكان أبو بلال المينوكي، الرجل الثاني في تنظيم داعش على المستوى العالمي، يعتقد أنه قادر على الاختباء في أفريقيا، «لكنه لم يكن يعلم أن لدينا مصادر كانت تزوّدنا بمعلومات مستمرة حول تحركاته وأنشطته»، يضيف ترامب.



وتابع الرئيس الأمريكي، أنه «لن يكون بمقدوره (المينوكي) بعد الآن إرهاب شعوب أفريقيا أو المساعدة في التخطيط لعمليات تستهدف الأمريكيين».

وأشار إلى أنه مع القضاء على الرجل الثاني في «داعش»، فإن القدرات العملياتية العالمية للتنظيم الإرهابي «قد تلقت ضربة كبيرة»، متوجهًا بالشكر إلى حكومة نيجيريا على شراكتها في هذه العملية.

من هو أبو بلال المينوكي:

ولد في نيجيريا

عرفته وزارة الخارجية الأمريكية عام 2023 بأنه أحد قادة داعش

أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية اسمه على قوائم الإرهابيين العالميين