3 عروض سعودية على طاولة ليفاندوفسكي

خبرني - يستعد نجم برشلونة، روبرت ليفاندوفسكي (37 عامًا)، لاتخاذ قرار حاسم بشأن مستقبله، لذا يريد أن يكون لديه كل المعلومات الممكنة، ومنها معرفة رأي مدربه هانز فليك فيه، بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية.
ومن المقرر أن يجري المهاجم البولندي محادثة حاسمة مع مدربه، غدًا السبت، ليتمكن من اتخاذ القرار النهائي.
وأضافت الصحيفة أن ليفاندوفسكي يرى نفسه خارج برشلونة بنسبة 95%، لأن عقده سينتهي بنهاية الموسم الجاري، ويريد أن يعرف ما إذا كان فليك سيعتمد عليه، وفي حال الاعتماد، ما هو الدور المخصص له.
وإذا كانت الإجابة كما هو متوقع (أنه لا يعتمد عليه، أو يراه بدور محدود جدًا)، فسيكون المهاجم متأكدًا تمامًا من أنه يجب أن يرحل عن برشلونة.
وفي هذه الحالة، سينجز مع النادي كل الإجراءات اللازمة، ليقام له توديع رسمي بعد مباراة ريال بيتيس، الأحد المقبل، والتي ستكون الأخيرة للفريق الكتالوني على أرضه، هذا الموسم.
ولا يزال نجم بايرن ميونخ السابق يشعر بأنه في حالة بدنية جيدة، ويطمح إلى اللعب بانتظام، لذلك يدرس العروض المتاحة لتغيير الأجواء، ولعب دور البطل في نادٍ آخر.
وذكرت "موندو ديبورتيفو" أن ليفاندوفسكي لديه حاليا 3 عروض من السعودية (الهلال، الاتحاد، القادسية)، بالإضافة إلى عرض من شيكاغو فاير الأمريكي، وآخر من بورتو البرتغالي.