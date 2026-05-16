برشلونة يستعد للتحرك ضد بيريز.. ويدرس مقاضاة أربيلوا

خبرني - يُنجز برشلونة، من خلال قسمه القانوني، الإجراءات التي ينوي اتخاذها ضد فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، وربما شخص آخر من النادي الملكي، وفقًا لتقرير صحفي كتالوني.

وكان بيريز قد وجه - خلال مؤتمره الصحفي الثلاثاء الماضي - اتهامات لبرشلونة بسبب المدفوعات التي استمرت 18 عامًا إلى خوسيه نيجريرا، النائب السابق لرئيس اللجنة الفنية للحكام.