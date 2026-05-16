برشلونة يستعد للتحرك ضد بيريز.. ويدرس مقاضاة أربيلوا

خبرني - يُنجز برشلونة، من خلال قسمه القانوني، الإجراءات التي ينوي اتخاذها ضد فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، وربما شخص آخر من النادي الملكي، وفقًا لتقرير صحفي كتالوني.
وكان بيريز قد وجه - خلال مؤتمره الصحفي الثلاثاء الماضي - اتهامات لبرشلونة بسبب المدفوعات التي استمرت 18 عامًا إلى خوسيه نيجريرا، النائب السابق لرئيس اللجنة الفنية للحكام.
وقال بيريز حرفيًا: "سُرقت مني 7 ألقاب دوري... لم آتِ هنا لأرى بعض الحكام يثرون أنفسهم بأموال برشلونة"، كما وصف الأمر بأنه "أكبر قضية فساد في العالم".
كما انضم ألفارو أربيولا، مدرب ريال مدريد، إلى تصريحات فلورنتينو بيريز ضد برشلونة، فعندما سُئل عن اتهام سرقة الـ7 ألقاب، أجاب بوضوح: "نعم، بالطبع، الجميع يعرف ما حدث على مدى 20 عامًا، ومن المؤكد أن هناك أشياء أخرى لا نعرفها.. هذا غير قانوني ولا معنى له بالنسبة لمن يشاركون في هذه المسابقة".
وأضاف أربيلوا: "هذا شعور يحمله جميع المدريديين، وكان موجودًا قبل معرفة هذه القضية"، لذلك، يجري أيضًا تحليل تصريحات المدرب في القسم القانوني لبرشلونة، بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية.