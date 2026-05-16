صدمة في الأول بارك .. جيسوس يقرر الرحيل عن النصر

خبرني - فجّرت تقارير صحفية عالمية، الجمعة، مفاجأة مدوية بشأن مستقبل البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق النصر، بعدما استقر بشكل نهائي على مغادرة جدران النادي العاصمي فور انتهاء منافسات الموسم الجاري، فاتحًا الباب أمام محطات تدريبية كبرى في أوروبا.

ووفقًا لصحيفة "ريكورد" البرتغالية، فإن جيسوس حسم أمره وأبلغ مواطنَيه؛ خوسيه سيميدو المدير التنفيذي للنصر، وسيماو كوتينيو المدير الرياضي، بقراره الرسمي بعدم التجديد والرحيل بنهاية الموسم.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوجهة المباشرة للمدرب المخضرم قد تكون العودة إلى الدوري التركي، حيث من المقرر أن يعقد اجتماعًا مع ممثلي ناديه السابق فنربخشة، الذي قاده بنجاح في موسم (2022-2023) وتوج معه بلقب كأس تركيا.

من جهتها، كشفت شبكة "ESPN" بنسختها البرازيلية عن الأبعاد الحقيقية لقرار جيسوس؛ حيث أكدت أنه رغم شعوره بالسعادة والارتياح في الملاعب السعودية، إلا أن طموحه الأكبر يكمن في تولي القيادة الفنية للمنتخب البرتغالي عقب نهاية منافسات كأس العالم 2026 المقررة الصيف المقبل في أمريكا الشمالية.

وأضافت الشبكة أن جيسوس يترقب بقوة خطوة رحيل الإسباني روبرتو مارتينيز عن تدريب "برازيل أوروبا" بعد المونديال ليكون المرشح الأول لخلافته. وفي حال تعثر هذا المسار، يضع نادي بنفيكا البرتغالي جيسوس كخيار استراتيجي أول لقيادة الفريق، في حال وافق مواطنه جوزيه مورينيو على العرض المتاح أمامه للعودة إلى تدريب ريال مدريد الإسباني.