بالفيديو .. أستون فيلا يذل ليفربول ويضمن التأهل لدوري الأبطال

خبرني - أفسد أستون فيلا عودة النجم المصري محمد صلاح من الإصابة، بعد التغلب على ليفربول بنتيجة (4-2)، مساء الجمعة، في اللقاء الذي أقيم على ملعب فيلا بارك، ضمن مباريات الجولة رقم 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقدم أستون فيلا مستوى مميز منذ البداية، ونجح في افتتاح التسجيل عبر مورجان روجرز في الدقيقة (41) بتسديدة مقوسة مميزة من داخل منطقة الجزاء.

وتمكن ليفربول من تعديل النتيجة في الدقيقة (51) عبر فيرجيل فان دايك، بعد متابعته عرضية من مخالفة مسددًا رأسية مميزة سكنت الشباك.

وسرعان ما استعاد أستون فيلا التقدم في الدقيقة (56) بعد انزلاق دومينيك سوبوسلاي، ليفقد الكرة على حدود منطقة الجزاء، لتصل إلى أولي واتكينز الذي سدد كرة مباشرة سكنت الشباك.

وعاد نفس اللاعب وأكد انتصار أصحاب الأرض في الدقيقة (72)، بمتابعته لكرة تصدى لها حارس الريدز داخل المنطقة، مسددًا كرة سكنت الشباك.

وأكمل جون ماكين مهرجان الأهداف بإضافة الرابع في الدقيقة (88)، بتسديدة مقوسة مميزة من على حدود المنطقة سكنت الشباك.

وسجل فان دايك هدفه الثاني في اللقاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع برأسية أخرى مميزة سكنت الشباك.

وشهد اللقاء مشاركة صلاح بعد غيابه عن آخر مباراتين بسبب الإصابة، ليبدد المخاوف ويؤكد على جاهزيته لتوديع جماهير الريدز على ملعب الأنفيلد في الجولة الأخيرة.

وبتلك النتيجة رفع أستون فيلا رصيده إلى 62 نقطة ليرتقي إلى المركز الرابع، ويضمن المشاركة رسميًا في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

بينما تجمد رصيد ليفربول عند 59 نقطة في المركز الخامس، ويصبح بحاجة إلى خسارة بورنموث في المباراة القادمة أمام مانشستر سيتي لضمان التأهل إلى دوري الأبطال، أو الفوز على أرضه في الجولة الأخيرة.