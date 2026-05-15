الجالية الأردنية في النمسا تحتفل بعيد الاستقلال ويوم العلم والأم بأجواء وطنية مميز

خبرني - بأجواء تملؤها المحبة ويفوح منها عطر الوطن، اجتمعت سيدات الجالية الأردنية "نشامى" في احتفالية استثنائية مزجت بين فخرنا بعيد الاستقلال وشموخ يوم العلم الأردني، ودفء مشاعر يوم الأم. وقد ازداد اللقاء ألقاً بتشريف سيدات من قلب سفارتنا الأردنية؛ السيدة ريما الجهماني حرم سعادة السفير، والسيدة عبير الجمال نائب سعادة السفير، والسيدة نورانا السكري زوجة السيد محمود العساف مسؤول ملف الطاقة بالسفارة.

وفي مشهدٍ يعيدنا إلى أصالة بلادنا، تزينت النشميات باللباس التراثي الأردني المطرز بحكايا الجمال، وتعالت الأهازيج والأغاني الوطنية التي أشعلت الحنين، بينما كانت الدبكات الأردنية تجمع الصغيرات والشباب والسيدات في حلقة حب لا تنتهي. وكما هي عادة النشامى، كان الكرم حاضراً بمأدبة غداء عامرة بالأكلات الأردنية الأصيلة كالمنسف والمكمورة، التي التف حولها الجميع بروح العائلة الواحدة.

وخلال الحفل، ألقت السيدة سرى الشوملي، مسؤولة المرأة والإعلام في الجالية، كلمة رحبت فيها بالحضور وأكدت على الدور المحوري للجالية في جمع شمل السيدات في الغربة، وفي لفتة مميزة أعلنت السيدة سرى عن تقديم السيدة ديالا الحسيني، تلك المرأة النشيطة والإعلامية المتميزة، لتتسلم مهام لجنة "المرأة والطفل"، مؤكدةً أنها ستكون إضافة نوعية تثري الجالية بنشاطاتها ومبادراتها المختلفة.

كما تفضلت السيدة ريما الجهماني بكلمة دافئة رحبت خلالها بالحاضرات و أكدت فيها أن عيد الاستقلال يمثل شاهداً على استمرار مسيرة العزم والبناء في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، كما أكدت اعتزازها بسيدات الجالية النشميات في النمسا و تفانيهن في إظهار أفضل صورة للمرأة الأردنية الأصيلة و المثقفة في بلاد الاغتراب.

وبكثير من البهجة، تم تقطيع التورتات التي زينت المناسبات الغالية؛ تورتة عيد الاستقلال، وتورتة "يوم العلم" التي قدمتها سيدات السفارة الأردنية بلمسة وطنية راقية، بالإضافة إلى كعكة احتفالية بيوم الأم. وفي ختام هذا اللقاء الطيب وُزعت الورود على كافة السيدات الحاضرات، لتنتهي الأمسية بذكرى جميلة تعيش في القلوب، وكل عام والأردن ونشمياته بألف خير.