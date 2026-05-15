إعلان نتائج انتخابات رابطة الكتاب الأردنيين   أسماء

خبرني - أعلنت اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية لرابطة الكتاب الأردنيين، نتائج فرز المرشحين الفائزين بعضوية الهيئة الإدارية، بعد انتهاء عملية الفرز التي جرت مساء اليوم الجمعة في غرفة صناعة عمان.

وفاز بمقاعد الهيئة الإدارية للرابطة كل من: سامية عطعوط، محمد المشايخ، رياض ياسين، أكرم الزعبي، علي الشوابكة، مخلد بركات، عمر ربيحات، محمد العامري، إسلام علقم، حسن المجالي وعطالله الحجايا.

وكانت العملية الانتخابية قد بدأت صباح الجمعة، بمناقشة التقريرين المالي والإداري، وأجريت بعدها عملية الاقتراع بمن حضر من أعضاء الهيئة العامة، بعد تأجيلها في وقت سابق لعدم اكتمال النصاب القانوني.

ووفقًا لتعليمات الاتحاد، سوف تختار الهيئة الإدارية الجديدة في أول اجتماع لها، رئيسا للهيئة الإدارية، ويتم توزيع المواقع الإدارية الأخرى.

أنطونيو غوتيريش يعرب عن امتنانه للأردن لدعمه المفاوضات اليمنية
