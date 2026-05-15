بورصة عمّان تسجل ارتفاعا بالتداول والمؤشر العام خلال الأسبوع الماضي

خبرني - سجلت بورصة عمان ارتفاعاً في متوسط حجم التداول اليومي والمؤشر العام للأسعار خلال الأسبوع الممتد من 10 إلى 14 أيار الحالي، مدعوماً بأداء قوي لقطاعي الصناعة والخدمات.

وبحسب البيانات الأسبوعية الصادرة عن البورصة، بلغ المعدل اليومي لحجم التداول نحو 13.7 مليون دينار، مقارنة مع 13.3 مليون دينار في الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع بلغت 2.6 بالمئة، فيما وصل إجمالي حجم التداول إلى 68.5 مليون دينار، مقابل 66.7 مليون دينار للأسبوع الذي سبقه.

وأظهرت البيانات تداول 33.5 مليون سهم من خلال 22813 عقداً، فيما تصدر القطاع المالي النشاط بحجم تداول بلغ 28.12 مليون دينار شكلت ما نسبته 41.06 بالمئة من إجمالي التداول، تلاه قطاع الصناعة بقيمة 22.32 مليون دينار وبنسبة 32.58 بالمئة، ثم قطاع الخدمات بحجم بلغ 18.06 مليون دينار وبنسبة 26.36 بالمئة.

وعلى صعيد المؤشرات السعرية، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى 3905.3 نقطة مقارنة مع 3863 نقطة للأسبوع السابق، محققاً ارتفاعاً نسبته 1.09 بالمئة.

وقطاعياً، تراجع مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.62 بالمئة، في حين ارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.68 بالمئة، وقطاع الخدمات بنسبة 4.63 بالمئة.

وبمقارنة أسعار إغلاق الشركات المتداولة وعددها 125 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 58 شركة، مقابل انخفاض أسعار أسهم 42 شركة.

وسجلت شركات المتصدرة للأعمال والمشاريع، وعمد للاستثمار والتنمية العقارية، والطاقات الكامنة للاستثمارات، والإحداثيات العقارية، والأولى للتأمين أعلى نسب ارتفاع خلال الأسبوع، فيما تصدرت شركات تطوير العقارات، والأردن ديكابولس للأملاك، ومجموعة العصر للاستثمار، والعربية الدولية للتعليم والاستثمار، والعربية الدولية للفنادق قائمة الانخفاضات.