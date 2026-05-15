إسرائيل تعلن اغتيال عز الدين الحداد «العقل المدبر» لـ 7 أكتوبر

خبرني - أكدت ‌إسرائيل الجمعة، أنها ​نفذت ⁠غارة في ‌غزة استهدفت ‌عز الدين الحداد، القيادي العسكري البارز ‌في حركة «حماس» بقطاع غزة.

وتعتقد إسرائيل، أن الحداد هو أحد العقول المدبرة ​لهجمات حماس على جنوب ‌إسرائيل في السابع من أكتوبر/ ⁠تشرين الأول 2023، وسبق أن أدرجته على قائمة ​المطلوبين ‌لديها.

وجاء تأكيد عملية الاغتيال في بيان لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس.

العقل المدبر لـ 7 أكتوبر

وأفاد نتنياهو وكاتس في بيان مشترك: «بناءً على أوامر رئيس الوزراء ووزير الدفاع، شنّ الجيش الإسرائيلي هجوماً في غزة على العقل المدبّر لعملية 7 أكتوبر، عز الدين الحداد، قائد الجناح العسكري لحركة حماس، وأحد مهندسي عملية 7 أكتوبر».

اتهامات إسرائيلية للحداد

وذكر البيان أن الحداد كان مسؤولاً عن قتل واختطاف وإصابة آلاف المدنيين الإسرائيليين وجنود الجيش الإسرائيلي.

وتحدث البيان عن دور الحداد في احتجاز الرهائن الإسرائيليين، وشن هجمات ضد القوات الإسرائيلية، ورفض تنفيذ الاتفاق الذي قاده الرئيس الأمريكي ترامب لنزع سلاح حماس وتجريد قطاع غزة من السلاح.

وشدد نتنياهو وكاتس على أن الجيش سيواصل العمل بقوة وحزم ضد كل من شارك في الـ 7 من أكتوبر، وأكدا أنها رسالة واضحة لجميع القتلة الذين يسعون إلى قتلهم عاجلاً أو آجلاً.

مسيّرات وطائرات حربية نفذت اغتيال عز الدين الحداد

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن سلاح الجو هاجم بواسطة مسيّرات وطائرات حربية شقة كان يختبئ فيها عز الدين الحداد، كما استهدف مركبة غادرت المكان بالتزامن مع الهجوم، لمنع أي محاولة فرار أو نجاة من الغارة.

وقال مسؤولون في الجيش الإسرائيلي إن «المعلومات الاستخبارية كانت دقيقة، وإن الحداد كان موجوداً في الموقع الذي تعرض للهجوم، فيما تُقدّر المؤسسة الأمنية بدرجة عالية من الاحتمال أنه تمت تصفيته».