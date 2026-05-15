لوكاكو يتصدر القائمة النهائية لمنتخب بلجيكا لكأس العالم 2026

  • 15 أيار 2026
  • 21:04
خبرني - جاء روميلو لوكاكو مهاجم فريق نابولي الإيطالي، على رأس قائمة منتخب بلجيكا لكرة القدم التي ستشارك في بطولة كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ومن المقرر أن ينضم لوكاكو إلى الحارس تيبو كورتوا ولاعبي الوسط كيفن دي بروين وأكسل فيتسل في مشاركة رابعة مع المنتخب الملقب بـ"الشياطين الحمر" في كأس العالم.

ويعاني لوكاكو من قلة المشاركة مع نابولي هذا الموسم، بسبب سلسلة من الإصابات وعدم الجاهزية البدنية، كما عانى كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، من عدة إصابات أيضا.

واستبعد الفرنسي رودي غارسيا، مدرب المنتخب البلجيكي، لاعب الوسط الشاب ناثان دي كات (17 عاما) من القائمة، وكذلك لويس أوبيندا، الذي غالبا ما يجلس على مقاعد البدلاء مع يوفنتوس الإيطالي.

وجاءت قائمة منتخب بلجيكا على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، سيني لامينس، مايك بيندرز.

خط الدفاع: تيموثي كاستاني، زينو ديباست، مكسيم دي كوبيير، كوني دي وينتر، براندون ميشيل، توماس مونييه، ناثان نجوي، جواكين سيس، آرثر ثيات.

خط الوسط: كيفين دي بروين، أمادو أونانا، نيكولا راسكين، يوري تيليمانس، هانز فاناكن، أكسيل فيتسل.

خط الهجوم: تشارلز دي كيتيلاير، جيريمي دوكو، ماتياس فرنانديز باردو، روميلو لوكاكو، دودي لوكيباكيو، دييغو موريرا، أليكسيس سايلماكيرز، لياندرو تروسارد.

ويستهل المنتخب البلجيكي، صاحب المركز الثالث بمونديال عام 2018 في روسيا، مشواره في المجموعة السابعة بمونديال 2026 بمواجهة نظيره المصري في 15 يونيو المقبل، ثم يواجه إيران ونيوزيلندا.

مانشستر سيتي يحدد سعر عمر مرموش تمهيدا لبيعه لنادي برشلونة
