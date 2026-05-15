رونالدو يبحث عن لقب قاري جديد عبر بوابة النصر السعودي

خبرني - سيكون كريستيانو رونالدو على موعد مع مهمة مختلفة حينما يخوض نهائي دوري أبطال آسيا 2 مع فريقه النصر السعودي أمام غامبا أوساكا الياباني غدا السبت على ملعب "الأول بارك" في الرياض.

وأكد الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن رونالدو مع وصوله إلى 41 عاما، لا يزال يتمتع بالكثير من الشغف في مسيرته الرياضية، حيث يسعى هذه المرة إلى تحقيق نجاح مختلف بالتتويج بلقب قاري مع فريقه النصر بعد أن حقق نجاحات كثيرة لا سيما في أوروبا التي توج فيها مع فريقه السابق ريال مدريد الإسباني بالعديد من الألقاب المحلية والقارية.

ويطمح رونالدو لإضافة لقبه الآسيوي إلى الكؤوس التي نالها في قارة أوروبا بعد أن كتب تاريخا طويلا مع النادي الملكي، الذي توج معه بأربعة ألقاب على صعيد دوري أبطال أوروبا، كما سبق أن حقق اللقب ذاته مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في عام 2008، بالإضافة للكثير من الإنجازات التاريخية الأخرى التي نالها على الصعيدين الفردي والجماعي.

ويتمتع النجم البرتغالي المخضرم بوجود كوكبة من اللاعبين البارزين ضمن فريقه النصر، أبرزهم الفرنسي كينغسلي كومان، هداف الفريق بدوري أبطال آسيا 2 حتى الآن برصيد 6 أهداف، ومواطنه البرتغالي جواو فيليكس، الذي كانت له بصمة كبيرة للغاية في وصول الفريق السعودي للنهائي عبر 8 مساهمات هجومية، بالإضافة للسنغالي ساديو ماني ودوره المحوري في خط هجوم الفريق.

ورغم غياب رونالدو عن العديد من مباريات النصر خلال البطولة، فإنه سيكون مصدر الإلهام الأول لجماهير النصر وزملائه اللاعبين في المباراة النهائية المرتقبة نظرا لإمكانياته الكبيرة وخبرته الطويلة وعلاقته الوطيدة مع الألقاب والإنجازات التي سبق أن حققها في مسيرته المظفرة.

وافتتح رونالدو أهداف النصر الأربعة في مرمى الوصل الإماراتي في دور الثمانية للبطولة القارية، قبل أن يقدم مع زملائه لوحة فنية زاهية في الدور نصف النهائي تجسدت بالفوز على الأهلي القطري بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد ليتأهل إلى المشهد الختامي من البطولة.

ويعيش رونالدو أفضل أوقاته في الموسم بعد أن أصبح فريقه النصر على بعد خطوة من حسم لقب الدوري السعودي، وهي المسابقة التي توهج فيها النجم البرتغالي المخضرم بعد أن سجل فيها 26 هدفا جعلته يحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين خلف خوليان كينيونيس لاعب القادسية برصيد 29 هدفا، وإيفان توني (المتصدر) برصيد 31 هدفا.