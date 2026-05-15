*
الجمعة: 15 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • أسواق
  • شركات طيران تواصل إلغاء رحلاتها وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط

شركات طيران تواصل إلغاء رحلاتها وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط

  • 15 أيار 2026
  • 20:30
شركات طيران تواصل إلغاء رحلاتها وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط

خبرني - شهدت شركات الطيران عدة تغييرات واسعة على جداول رحلاتها، في ظل اضطرابات شديدة في حركة الملاحة الجوية نتيجة التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

 ما دفع العديد من الناقلات إلى إعادة توجيه أو إلغاء رحلاتها بين أوروبا وآسيا، وتجنب المرور عبر مطارات ومجالات جوية رئيسية في منطقة الشرق الأوسط.

وفيما يلي أبرز المستجدات:

طيران إيجه
تخطط شركة طيران "إيجه" لاستئناف رحلاتها إلى تل أبيب من هيراكليون ورودس ولارنكا في 21 مايو، مع استمرار إلغاء رحلات سالونيك–تل أبيب حتى 26 يونيو. كما ستستأنف رحلاتها إلى الرياض وعمان في التاريخ نفسه، فيما تستمر إلغاءات رحلاتها إلى دبي حتى 29 يونيو، وإلى أربيل وبغداد حتى 2 يوليو.

أيروفلوت
أعلنت شركة "أيروفلوت" عزمها استئناف رحلاتها إلى الإمارات اعتبارا من الأول من يونيو.

إير بالتيك
ألغت شركة "إير بالتيك" جميع رحلاتها إلى تل أبيب حتى 28 يونيو، وواصلت تمديد إلغاءات رحلاتها إلى دبي حتى 24 أكتوبر.

إير كندا
أوقفت شركة "إير كندا" جميع رحلاتها إلى تل أبيب ودبي حتى 7 سبتمبر.

إير يوروبا
ألغت شركة "إير يوروبا" رحلاتها إلى تل أبيب حتى 9 يونيو.

إير فرانس – كيه إل إم
علقت مجموعة "إير فرانس–كيه إل إم" رحلات إير فرانس إلى تل أبيب وبيروت ودبي حتى 27 مايو، وإلى الرياض حتى 19 مايو، فيما علقت "كيه إل إم" رحلاتها إلى الرياض والدمام حتى 28 يونيو.

كاثاي باسيفيك
ألغت شركة "كاثاي باسيفيك" رحلات الركاب إلى دبي والرياض حتى 30 يونيو، إضافة إلى خدمات الشحن حتى 31 مايو، مع خطة لاستئناف التشغيل لاحقا.

دلتا
مددت شركة "دلتا إيرلاينز" إلغاء رحلاتها بين أتلانتا وتل أبيب حتى 30 نوفمبر، مع تأجيل بعض الرحلات الأخرى إلى مواعيد غير محددة أو لاحقة.

طيران العال
أعلنت شركة طيران "العال" إلغاء جميع رحلاتها إلى دبي حتى 31 مايو.

فين إير
ألغت شركة "فين إير" رحلاتها إلى الدوحة حتى 2 يوليو، مع استمرار تجنب عدد من المجالات الجوية في المنطقة، وعدم استئناف رحلات دبي قبل أكتوبر.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

بورصة عمّان تسجل ارتفاعا بالتداول والمؤشر العام خلال الأسبوع الماضي
بورصة عمّان تسجل ارتفاعا بالتداول والمؤشر العام خلال الأسبوع الماضي
  • 2026-05-15 22:27
الدولار يتجه لأكبر مكاسب أسبوعية في شهرين
الدولار يتجه لأكبر مكاسب أسبوعية في شهرين
  • 2026-05-15 12:33
ارتفاع أسعار النفط بعد تصريحات ترمب
ارتفاع أسعار النفط بعد تصريحات ترمب
  • 2026-05-15 10:04
الذهب يهبط إلى أدنى مستوى في أسبوع
الذهب يهبط إلى أدنى مستوى في أسبوع
  • 2026-05-15 10:02
النقد الدولي: ارتفاع أسعار الاسمدة سيؤثر على الامن الغذائي
النقد الدولي: ارتفاع أسعار الاسمدة سيؤثر على الامن الغذائي
  • 2026-05-14 20:56
صعود تاريخي في وول ستريت.. «داو جونز» يقترب من 50 ألف نقطة
صعود تاريخي في وول ستريت.. «داو جونز» يقترب من 50 ألف نقطة
  • 2026-05-14 20:33