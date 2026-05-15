انشقت في عام 2013.. أمريكا تلاحق ضابطة استخبارات متهمة بالتجسس لصالح إيران - تفاصيل

خبرني - عرض مكتب التحقيقات الفيدرالي مكافأة قدرها 200 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تفضي إلى القبض على مونيكا ويت الجندية السابقة في الجيش الأمريكي وعميلة استخبارات سابقة في مكافحة التجسس.

ووجهت هيئة محلفين اتحادية كبرى في مقاطعة كولومبيا في فبراير 2019 لمونيكا ويت تهم التجسس بما في ذلك تسريب معلومات تتعلق بالأمن القومي لإيران.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن، فإن ويت وهي متخصصة في الاستخبارات في القوات الجوية الأمريكية وعميل خاص في مكتب التحقيقات الخاصة التابع للقوات الجوية، خدمت في الجيش بين عامي 1997 و2008، قبل أن تعمل كمقاول للحكومة الأمريكية حتى عام 2010.

وأتاحت لها الخدمة العسكرية وعملها في مجال التعاقدات، وهي في السابعة والأربعين من عمرها، الوصول إلى معلومات سرية وسرية للغاية تتعلق بالاستخبارات الأجنبية ومكافحة التجسس، بما في ذلك الأسماء الحقيقية لأفراد مجتمع الاستخبارات الأمريكية السريين.

ويزعم المسؤولون أن ويت التي انشقت في عام 2013، قدمت معلومات حساسة للحكومة الإيرانية، مما عرض معلومات وبرامج حساسة وسرية خاصة بالأمن الأمريكي للخطر، وفقا للائحة الاتهام.

وحسب شبكة "فوكس نيوز"، تقيم ويت في إيران وتتحدث الفارسية، وقد تستخدم أسماء مستعارة، منها "فاطمة الزهراء" أو "نرجس ويت".

ويعتقد أنها "تعمدت تقديم معلومات تعرض حياة الأفراد الأمريكيين وعائلاتهم المتمركزين في الخارج للخطر، وأجرت أبحاثا لصالح إيران لتمكينها من استهداف زملائها السابقين في الحكومة الأمريكية".

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن "انشقاق ويت وهروبها إلى إيران أفاد الحرس الثوري الذي يضم عناصر مسؤولة عن جمع المعلومات الاستخباراتية، والحرب غير التقليدية، وتقديم الدعم المباشر لعدة منظمات إرهابية تستهدف المواطنين والمصالح الأمريكية".

وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه يواصل العمل بنشاط للعثور على ويت وتقديمها للعدالة.

وفي السياق، صرح العميل الخاص المسؤول عن قسم مكافحة التجسس والجرائم الإلكترونية في مكتب التحقيقات الفيدرالي بواشنطن دانيال ويرزبيكي: "يزعم أن مونيكا ويت حنثت بيمينها للدستور قبل أكثر من عقد بانشقاقها إلى إيران وتزويدها النظام في طهران بمعلومات تتعلق بالدفاع الوطني، ومن المرجح أنها لا تزال تدعم أنشطته المشبوهة".

وأضاف ويرزبيكي: "لم ينس مكتب التحقيقات الفيدرالي، ويعتقد أنه في هذه اللحظة الحرجة من تاريخ إيران، هناك من يعرف شيئا عن مكان وجودها"، مشيرا إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يرغب في الحصول على المساعدة للقبض على ويت وتقديمها للعدالة.