ترمب: لم أستهِن بقدرة إيران على تحمل الألم في الحرب

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لم يستهن بقدرة إيران على تحمل تبعات الحرب، مشددا على أن الولايات المتحدة وجهت ضربات "قاسية" للجمهورية الإسلامية.

جاء تعليق ترامب ردا على سؤال مذيع قناة "فوكس نيوز" بريت باير: "هل استهنت بقدرة إيران على تحمل الألم في هذا الشأن؟"، فأجاب الرئيس الأمريكي: "لم أستهن بأي شيء. لقد ضربناهم بقسوة لا تُصدق". وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة "تركت جسورهم. تركت قدراتهم الكهربائية. يمكننا تدمير كل ذلك في يومين. في يومين. ينتهي كل شيء".

وفي تهديد واضح، أشار ترامب إلى أنه ترك جزيرة "خرج" الإيرانية، لكنه استثنى "الصمامات التي يخرج منها النفط"، محذرا من أن ضربها سيؤدي إلى فقدان القليل من النفط. وتُعد جزيرة "خرج" أكبر ميناء لتصدير النفط الخام في إيران، حيث يتم شحن حوالي 90% من صادرات النفط الإيرانية عبر هذا الميناء.

وفي سياق متصل، أشار ترامب إلى أن السفن تتجه نحو الولايات المتحدة محملة بالنفط "كما لم نر من قبل"، وذلك رغم التوترات في مضيق هرمز، الذي يعد ممرا حيويا لشحنات النفط العالمية.

وعند سؤاله عن موعد انتهاء الحرب، قارن ترامب مدة النزاع الحالي بالحروب السابقة التي خاضتها الولايات المتحدة، قائلا: "فيتنام استمرت 19 عاما. العراق استمر حوالي عشر سنوات. كوريا استمرت سبع سنوات. حرب أخرى استمرت 14 عاما. وأخرى استمرت 12 عاما. وأخرى استمرت تسع سنوات. نحن موجودون هناك منذ شهرين ونصف فقط".

وأكد ترامب أن الخسائر الأمريكية كانت محدودة مقارنة بالحروب السابقة، حيث قال: "لقد فقدنا عشرات الآلاف من الجنود في فيتنام، وفقدنا عشرات الآلاف من الجنود في كل حرب تقريبا. أنا فقدت، وأتمنى لو أننا لم نخسر أيا منهم لأنني أعرف أولئك الآباء. لقد تحدثت إليهم، فقدت 13 جنديا في حربين".

تُظهر تصريحات ترامب أن الولايات المتحدة لا تزال تصر على موقفها العسكري تجاه إيران، بينما تسعى أيضا إلى التوسط في اتفاق سلام طويل الأجل مع النظام في طهران. وتستمر التوترات في مضيق هرمز، حيث تفرض الولايات المتحدة حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية منذ 13 أبريل الماضي، بينما ترد طهران بإغلاق المضيق في وجه السفن المتجهة من وإلى إيران.