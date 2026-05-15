فرنسا وهولندا: فحوص المخالطين للمصابين بـ(هانتا) سلبية

خبرني - أعلنت فرنسا، الخميس، أن 26 شخصا خالطوا مصابين بفيروس هانتا على صلة بسفينة الرحلات البحرية "إم في هونديوس" جاءت نتائج اختباراتهم سلبية للمرض، بحسب "فرانس برس".

وبدورها، قالت السلطات الهولندية إن جميع الأشخاص الذين وصلوا إلى هولندا على متن رحلات الإجلاء من السفينة هذا الأسبوع جاءت نتائج فحوصهم سلبية.

ويخضع 26 شخصا للعزل في المستشفيات في فرنسا، منهم 22 تم تحديدهم على أنهم خالطوا عن قرب امرأة هولندية كانت على متن السفينة السياحية التي شكلت محور إنذار دولي بشأن المرض النادر الذي ينتقل عادة عن طريق القوارض.

ويتابع أطباء فرنسيون أربعة آخرين كانوا على متن السفينة، بينما ثبتت إصابة راكبة فرنسية خامسة بفيروس هانتا وهي في حالة خطرة في مستشفى فرنسي.

وكان 22 شخصا من المعزولين حاليا في فرنسا، على متن رحلة جوية من جزيرة سانت هيلينا في المحيط الأطلسي إلى جوهانسبرغ، أو على متن رحلة جوية من جوهانسبرغ إلى أمستردام كان من المقرر أن تستقلها راكبة هولندية تم إنزالها من الطائرة وتوفيت في مستشفى بجنوب إفريقيا.

وعالميا، توفي ثلاثة أشخاص أصيبوا بفيروس هانتا، وتأكدت إصابة ستة آخرين، وهناك إصابة محتملة واحدة.

أما المواطن الأمريكي الذي كان من بين ركاب سفينة "إم في هونديوس" والذي ثبتت إصابته في البداية بفيروس هانتا والذي لم تظهر عليه أعراض، فجاءت نتيجة فحصه سلبية وفق ما أفادت السلطات الصحية الأمريكية.

وخضع هذا الأمريكي للمراقبة في البداية في وحدة احتواء بيولوجي بعد اختبار أولي "إيجابي" اعتبره الطاقم الطبي الأمريكي لاحقا غير حاسم.