ليست (سوبر فود) للجميع.. احذروا الإفراط في تناول التوت الأزرق

خبرني - تحوّل التوت الأزرق، في السنوات الأخيرة، إلى نجم دائم في الأنظمة الغذائية الصحية، بعدما دخل في العصائر، والزبادي، والحلويات، والمكملات الغذائية، وسط ترويج واسع لفوائده باعتباره من "الأطعمة الخارقة". لكن اختصاصية التغذية مونيكا آشا دعت إلى التوقف عن التعامل معه بوصفه غذاءً مثالياً للجميع.

وقالت آشا في تقرير نشرته هاف بوست، إن التوت الأزرق يتمتع بالفعل بفوائد غذائية مهمة، أبرزها غناه بفيتامين "سي" ومضادات الأكسدة والألياف، ما يجعله مفيداً لصحة القلب، والجهاز الهضمي، لكنه ليس الفاكهة الوحيدة المفيدة كما يعتقد كثيرون.

وأوضحت أن المشكلة تبدأ عند الإفراط في تناوله يومياً، خاصةً لدى الأشخاص الذين يعانون الكبد الدهني، أو ارتفاع حمض اليوريك، مشيرةً إلى أن هذه الفئة قد تتضرر من محتواه المرتفع من الفركتوز، وهو سكر طبيعي يحتاج الكبد إلى معالجته.

وأضافت أن الفركتوز قد يفاقم الحالة الصحية لدى بعض المرضى، ما يؤكد أن الأنظمة الغذائية لا تناسب الجميع بالطريقة نفسها، وأن الطعام الصحي لشخص ما قد لا يكون مناسباً لآخر.

وشددت الاختصاصية على أهمية التنويع الغذائي وعدم الانجراف وراء موضة "السوبر فود"، مؤكدةً أن التوازن يبقى الأساس في أي نظام غذائي صحي.