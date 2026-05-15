تفشي وباء إيبولا في دولة إفريقية

خبرني - أعلنت هيئة صحية تابعة للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، اليوم الجمعة، أن وباء إيبولا تفشى في مقاطعة إيتوري في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهي منطقة تشهد نزاعات مسلحة.

وأوضح المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن الفحوص المخبرية أكدت 4 وفيات بالفيروس حتى الآن، كما سُجّلت 65 حالة وفاة من بين 246 شخصا يُشتبه بإصابتهم بالفيروس، بحسب وكالة "رويترز".

وشهدت جمهورية الكونغو سلسلة موجات من الوباء، كانت أقواها بين شهر آب/أغسطس 2018 وشهر حزيران/يونيو 2020، عندما اعتبر أقوى انتشار للإيبولا في تاريخ جمهورية الكونغو الديمقراطية، إذ أسفر عن تسجيل 3470 إصابة، و2287 وفاة، في حينها.

ويتسبب إيبولا بحمى شديدة وفي أسوأ الحالات بنزف لا يمكن وقفه، وينتقل الفيروس عبر سوائل الجسم ويكون الأشخاص الذين يعيشون مع المصابين أو يتولون رعايتهم الأكثر عرضة للإصابة به.