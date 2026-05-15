(نزيف لا يتوقف).. علماء يبتكرون جلطة اصطناعية قد تنقذ الأرواح

خبرني - في تطور علمي قد يفتح باباً جديداً في طب الطوارئ، نجح فريق من الباحثين في جامعة ماكغيل في تطوير جلطة دموية اصطناعية تتمتع بقدرة تحمل تفوق الجلطات الطبيعية بـ13 مرة، ما يمنح الأطباء فرصة أكبر للسيطرة على النزيف الحاد وإنقاذ الأرواح في الحوادث والعمليات الجراحية المعقدة.

الدراسة، التي نُشرت في مجلة "نيتشر"، كشفت عن تقنية جديدة تحمل اسم "كليك كلوتينغ"، تعتمد على تعزيز دور خلايا الدم الحمراء بدلاً من الاكتفاء بآلية التخثر الطبيعية في الجسم. ويتم ذلك عبر تفاعل كيميائي سريع وآمن يربط بروتينات موجودة على سطح خلايا الدم الحمراء، لتتشكل خلال 5 ثوانٍ فقط مادة هلامية متماسكة أطلق عليها الباحثون اسم "سيتوغيل".

وأوضح الباحث الصيني جيانيو لي، المعدّ الرئيسي للدراسة، أن خلايا الدم الحمراء يمكن أن تؤدي دوراً بنيويّاً مهماً عند تعديلها بالطريقة المناسبة، ما يسمح بإنتاج مواد حيوية أكثر صلابة وكفاءة في إيقاف النزيف، وتسريع ترميم الأنسجة المتضررة.

وأظهرت التجارب المخبرية والدراسات التي أُجريت على القوارض نتائج واعدة، إذ تمكن “سيتوغيل” من وقف النزيف بسرعة، مع تسجيل استجابة مناعية محدودة، وعدم ظهور مؤشرات سُمّية في الأعضاء الحيوية.

ويرى الباحثون أن التقنية قد تصبح مستقبلاً أداة فعّالة في أقسام الطوارئ وعلاج الإصابات الخطِرة، خاصة في الحالات التي يكون فيها الوقت عاملاً حاسماً بين الحياة والموت.