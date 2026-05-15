*
الجمعة: 15 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

مركز حدود العمري يشهد حركة نشطة لحجاج بيت الله الحرام  

  • 15 أيار 2026
  • 17:37
مركز حدود العمري يشهد حركة نشطة لحجاج بيت الله الحرام  

خبرني - قالت مديرية الأمن العام، الجمعة، إنّ جهوداً كبيرة تبذلها كوادر إدارة الإقامة والحدود، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في المراكز والمعابر الحدودية، لتسهيل مغادرة حجاج بيت الله الحرام من المواطنين والأشقاء، ضمن خطة أمنية وإنسانية متكاملة تراعي قدسية الرحلة وتضمن سرعة إنجاز الإجراءات وانسيابية الحركة.

وأضافت المديرية في بيان صحفي أن مركز حدود العمري شهد حركة نشطة لحجاج بيت الله الحرام، حيث عملت الكوادر الأمنية والإدارية على تنظيم حركة الحافلات والمسافرين، وتقديم مختلف أشكال الدعم والإرشاد للحجّاج، بما يضمن سرعة العبور وتوفير أعلى درجات الراحة والسلامة لهم.

كما جرى تعزيز الجاهزية الميدانية من خلال توفير خدمات إسعافية ومراكز مساندة، إلى جانب تسهيلات إدارية وتقنية أسهمت في اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات، فيما تواصل الكوادر عملها على مدار الساعة، ليبقى طريق الحجاج آمناً وميسّراً منذ لحظة انطلاقهم وحتى عودتهم.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

فعاليات أردنية تؤكد دعمها للقضية الفلسطينية في ذكرى النكبة
فعاليات أردنية تؤكد دعمها للقضية الفلسطينية في ذكرى النكبة
  • 2026-05-15 17:46
الصفدي ينقل تحيات الملك إلى رئيس لاتفيا ويؤكد حرص الأردن على تطوير العلاقات الثنائية
الصفدي ينقل تحيات الملك إلى رئيس لاتفيا ويؤكد حرص الأردن على تطوير العلاقات ا...
  • 2026-05-15 17:33
اجراء اول عملية تقشير البروستات بالليزر في مستشفيات وزاره الصحه بتقنيه (TFL)
اجراء اول عملية تقشير البروستات بالليزر في مستشفيات وزاره الصحه بتقنيه (TFL)
  • 2026-05-15 16:40
مسيرة حاشدة في عمان دعما للشعب الفلسطيني في ذكرى النكبة
مسيرة حاشدة في عمان دعما للشعب الفلسطيني في ذكرى النكبة
  • 2026-05-15 15:17
البدور يوجّه بنقل طفل إلى المدينة الطبية لاستكمال علاجه
البدور يوجّه بنقل طفل إلى المدينة الطبية لاستكمال علاجه
  • 2026-05-15 14:58
الأمير الحسن يؤكد أهمية القدس بوصفها مسؤولية إنسانية وروحية مشتركة
الأمير الحسن يؤكد أهمية القدس بوصفها مسؤولية إنسانية وروحية مشتركة
  • 2026-05-15 11:32