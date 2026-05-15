حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك في المسيرة الوطنية التي أُقيمت إحياءً لذكرى النكبة الفلسطينية

خبرني - شارك حزب الاتحاد الوطني الأردني في المسيرة الوطنية التي أُقيمت إحياءً لذكرى النكبة الفلسطينية، تأكيداً على ثبات الموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية، وتجسيداً للدور الوطني والقومي الذي يقوده الأردن بقيادة جلالة الملك في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ودعم صموده.

وافتتح كلمات المسيرة نائب رئيس المجلس المركزي عطوفة الدكتور حمدي مراد، حيث أكد في كلمته على الدور الوطني للأحزاب الأردنية، وفي مقدمتها حزب الاتحاد الوطني الأردني، مشيراً إلى أن المشاركة في هذه الفعالية تعبّر عن موقف ثابت ورؤية سياسية واضحة تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها قضية مركزية للأردنيين جميعاً.

وشهدت الفعالية حضور من حزب الاتحاد الوطني الأردني رئيسة لجنة المرأة الأستاذة زينب الكسواني، ورئيسة مكتب الزرقاء الأستاذة إنعام عطيان، كما شارك مساعد رئيس المجلس المركزي السيد محمد حمدان،وقد استلم تنسيق التنظيم بالمشاركة مع باقي المشاركين الاستاذ جهاد الشيخ عضو المجلس المركزي إلى جانب عدد من القيادات الحزبية وأعضاء المجلس المركزي، في مشهد جسّد الالتفاف الوطني حول الموقف الأردني الثابت والداعم للحقوق الفلسطينية المشروعة.

وأكد المشاركون أن الانخراط الوطني الواسع في هذه الفعاليات، بمشاركة الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الشعبية، يعكس وحدة الصف الأردني خلف القيادة الهاشمية الحكيمة، ويؤكد أن القضية الفلسطينية ستبقى قضية مركزية تحظى بإجماع الأردنيين ودعمهم المستمر.