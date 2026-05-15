عربي وأوروبي يحاولان الاحتيال على أردنيين بأونصة ذهب مقلدة - فيديو

خبرني - قال الصحفي المختص بالشؤون القضائية غازي المرايات، إن معلومات وردت للأمن الوقائي حول محاولة اشخاص تصريف اونصة ذهب مقلدة على محلات تجارية في منطقة وسط البلد بالعاصمة عمان.

وأضاف المرايات عبر مقطع فيديو أن الشخصان غادرا المكان بعد ان بائت محاولاتهم بالفشل، مشيرا إلى أنه على ضوء ورود المعلومات باشر الامن الوقائي بالبحث والتحري وجمع المعلومات، ليتبين ان هناك شخصين احدهم يحمل جنسية عربية والاخر يحمل جنسية اوروبية، ذهبا لصاحب احد المحلات التجارية وعرضا عليه الاونصة الذهبية المقلدة، وقالوا له أنه يريدون ان يصرفها لهم بمعرفته في وسط البلد مقابل أن ياخذ عمولة قدرها 150 دينار.

وتابع أن هذان الشخصان أخبرا صاحب المحل أن الأونصة ليست ذهبا بل قطعة نحاس مطلية بالذهب، مضيفا أن هذه الاونصة لم يتم تصريفها وغادرا المكان.

وأوضح المرايات أنه تم استدراج هذان الشخصان لذات المكان، وتم القبض عليهم، وبالتحقيق معهم اعترف الشخص الذي يحمل جنسية عربية وقال ان هذه الاونصة له وحاول تصريفها احتيالا على محلات المجوهرات والشخص الذي برفقته ويحمل جنسية اوروبية كان برفقته فقط، وليس له علاقة بالموضوع، وبوشرت التحقيقات تمهيدا لإحالتهم للقضاء لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهما.

وتاليا الفيديو في موقعنا: