مخرج (أسد) يرد على اتهامات دعم الفيلم لحركة الأفروسنترك

خبرني - نفى المخرج محمد دياب اتهامات دعم فيلمه "أسد" لحركة "الأفروسنتريك"، عقب يوم واحد من عرض العمل في دور السينما.

وأوضح المخرج عبر حسابه في موقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة، أن الحركة تدعي زيفاً أن المصريين الحاليين غزاة، مؤكداً بطلان هذه الرواية.

وذكر أن المشهد الأول يظهر اختطاف العبيد من أفريقيا وبيعهم في مصر، ما ينفي صلتهم بالأصل المصري. وكشف عن تحضيره لفيلم فرعوني يفند أوهام الحركة، داعياً إلى التثبت قبل توجيه الاتهامات.

وأبان أن صناع العمل وطنيون استغرقوا 3 سنوات في إنتاجه داخل مصر، وكذب ما أشيع حول تناول الفيلم "ثورة الزنج في العصر العباسي"، موضحاً أنه يتناول منتصف القرن 19 وقرار إلغاء العبودية. ودعا الجمهور لمشاهدة الفيلم قبل الحكم عليه.

وفي ختام حديثه، وجه دياب الدعوة للجميع من أجل مشاهدة الفيلم، مؤكداً أن النقد مرحب به، ولكن الأمور متواجدة بالفعل داخل الفيلم.