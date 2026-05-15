*
الجمعة: 15 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

مركز حدود العمري يسهل عبور حجاج بيت الله الحرام

  • 15 أيار 2026
  • 15:47
مركز حدود العمري يسهل عبور حجاج بيت الله الحرام

خبرني - جهود كبيرة تبذلها كوادر إدارة الإقامة والحدود، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في المراكز والمعابر الحدودية، لتسهيل مغادرة حجاج بيت الله الحرام من المواطنين والأشقاء، ضمن خطة أمنية وإنسانية متكاملة تراعي قدسية الرحلة وتضمن سرعة إنجاز الإجراءات وانسيابية الحركة.

وشهد مركز حدود العمري حركة نشطة من حجاج بيت الله الحرام، حيث عملت الكوادر الأمنية والإدارية على تنظيم حركة الحافلات والمسافرين، وتقديم مختلف أشكال الدعم والإرشاد للحجاج، بما يضمن سرعة العبور وتوفير أعلى درجات الراحة والسلامة لهم.

كما جرى تعزيز الجاهزية الميدانية من خلال توفير خدمات إسعافية ومراكز مساندة، إلى جانب تسهيلات إدارية وتقنية أسهمت في اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات، فيما تواصل الكوادر عملها على مدار الساعة ليبقى طريق الحجاج آمناً وميسّراً، منذ لحظة انطلاقهم وحتى عودتهم سالمين بإذن الله.

 

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الأردن... استدعاء أحداث إثر تصرفات مسيئة داخل مسجد في إربد
الأردن... استدعاء أحداث إثر تصرفات مسيئة داخل مسجد في إربد
  • 2026-05-15 00:28
ضبط مطلوب خطير ومسلح وعضو ضمن عصابة مخدرات إقليمية
ضبط مطلوب خطير ومسلح وعضو ضمن عصابة مخدرات إقليمية
  • 2026-05-14 18:25
مراقبة طبية ونفسية لقاتل والدته في عمان
مراقبة طبية ونفسية لقاتل والدته في عمان
  • 2026-05-14 17:41
سورية تكشف تفاصيل محاولة تهريب مخدرات الى الأردن - صور
سورية تكشف تفاصيل محاولة تهريب مخدرات الى الأردن - صور
  • 2026-05-14 14:25
وفاة أردني دهسا في الكويت
وفاة أردني دهسا في الكويت
  • 2026-05-14 12:40
هل يُعفى المريض النفسي من العقوبة؟ غازي المرايات يشرح الآلية القانونية
هل يُعفى المريض النفسي من العقوبة؟ غازي المرايات يشرح الآلية القانونية
  • 2026-05-13 22:54