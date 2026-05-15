الهند توقع اتفاقيات مع الإمارات بشأن الدفاع والنفط

خبرني - كشف مسؤول ‌حكومي هندي ​اليوم ​الجمعة عن أن الهند ⁠والإمارات ​وقعتا اتفاقيات ​بشأن التعاون الدفاعي الاستراتيجي ​واحتياطيات ​النفط وتوريد غاز ‌البترول ⁠المسال.

وتم توقيع الاتفاقيات ​خلال ​زيارة ⁠رئيس الوزراء الهندي ​ناريندرا ​مودي ⁠إلى الإمارات.

وبحث الرئيس الإماراتي مع ⁠رئيس الوزراء الهندي اليوم في أبو ظبي مختلف مسارات التعاون وفرص تعزيزه في إطار "الشراكة الإستراتيجية الشاملة" و"اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة" بين دولة الإمارات والهند.

وتم استعرض التطور النوعي الذي تحقق في مسار علاقات البلدين خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة و الفضاء والأمن الغذائي، إضافة إلى التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات التي تدعم أولوياتهما التنموية المتبادلة.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.