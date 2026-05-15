حزب عزم يشدد على الثوابت الأردنية نحو القضية الفلسطينية في ذكرى النكبة

  15 أيار 2026
  • 13:48
خبرني - شارك حزب عزم اليوم في المسيرة الحاشدة التي انطلقت من محيط مسجد الحسيني وسط العاصمة الأردنية عمان، إحياءً لذكرى النكبة، وبمشاركة واسعة من اعضاء الحزب من مختلف محافظات المملكة وبحضور شعبي واسع من مختلف الفعاليات الوطنية والشبابية.

ورفع المشاركون الأعلام الأردنية والفلسطينية والشعارات التي تؤكد دعم صمود الشعب الفلسطيني، والتمسك بالحقوق التاريخية المشروعة، إلى جانب التأكيد على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأكد ممثلو الحزب خلال المشاركة أن ذكرى النكبة ستبقى محطة وطنية وقومية لتجديد التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في الحرية والعودة وإقامة دولته المستقلة، مشددين على أهمية وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية.

وقال الأمين العام للحزب سعادة المهندس زيد نفاع إن مشاركة حزب عزم في هذا الحشد الوطني تأتي تأكيداً على ثوابت الحزب الراسخة تجاه القضية الفلسطينية، ورفض جميع محاولات التهجير أو تصفية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مضيفاً: “ستبقى القضية الفلسطينية في وجدان الأردنيين والعرب، وستظل الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية عنواناً للدفاع عن هوية القدس العربية والإسلامية، ومحل إجماع وطني نفتخر به جميعاً.”

كما عبّر اعضاء الحزب المشاركون عن اعتزازهم بالموقف الأردني الثابت بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن المقدسات في مدينة القدس.

وشهدت المسيرة حضوراً جماهيرياً واسعاً، وسط أجواء سلمية وتنظيم أمني لتسهيل حركة المشاركين والحفاظ على سلامة الجميع.

