بسبب الإساءة للسيدات.. إيقاف فنان مصري عن العمل نهائياً والفنان يرد

خبرني - أصدر مجلس نقابة المهن التمثيلية المصرية، قراراً بإيقاف الفنان محمد غنيم عن التمثيل، وعدم تجديد التصريح السنوي الخاص به، ومنعه تماماً من ممارسة العمل الفني، وذلك على خلفية اتهامه الرسمي بالإساءة إلى السيدات.

تعود جذور الواقعة إلى سلسلة من المنشورات دوّنها الفنان محمد غنيم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أعلن خلالها عن رفضه التام لظاهرة إطعام كلاب الشوارع، والتي يباشرها البعض كنوع من الرفق بالحيوان.

وشن غنيم هجوماً حاداً على بعض السيدات اللاتي يقمن بهذا الفعل، مدوناً في منشوره قائلاً: "أقترح عمل شلاتر للسيدات اللاتي يقمن بإطعام الكلاب حتى نتخلص منهما معاً.. الكلاب والسيدات".

وتسبب هذا المنشور في اندلاع موجة عارمة من الغضب عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، لاسيما من جانب السيدات اللاتي ينادين بضرورة عدم التعرض لكلاب الشوارع أو قتلها.

من جانبه، رد الفنان محمد غنيم وقال لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" إنه لم يكن يقصد على الإطلاق الإساءة لسيدات مصر، مشيراً إلى أنه ليس من المنطقي أن يسيء للسيدات اللاتي يمثلن أمه وابنته وزوجته وأخته، ولكنه كان يعبر عن وجهة نظره تجاه تصرفات بعض السيدات اللاتي يطعمن كلاب الشوارع ويتولين أمورهم بشكل مبالغ فيه.

وأضاف غنيم أنه يكن كل التقدير لدور نقابة المهن التمثيلية، ولا يمكنه التعقيب على القرار الصادر من الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، لاسيما في ظل المكانة الكبيرة والشخصية التي يكنّ لها كل الاحترام والتقدير، موضحاً في الوقت ذاته أنه لم يتلقَّ حتى هذه اللحظة أي إخطار رسمي من مجلس النقابة بقرار إيقافه، وإنما علم بتفاصيل الأمر عبر بعض الصحف والمواقع الإخبارية.

وتابع غنيم مؤكداً أنه يعلم تماماً أن حرية الرأي مكفولة للجميع، وأن ما حدث لا يتعدى كونه سوء فهم لما قاله، مشيراً إلى أنه في حال استدعائه للمثول أمام مجلس النقابة، سوف يقوم بتوضيح وجهة نظره كاملة، وإثبات حسن نواياه في التعبير عن رأيه بشأن قضية جدلية مثارة منذ فترة طويلة على منصات التواصل الاجتماعي.