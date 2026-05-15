جماهير ريال مدريد تصب غضبها على مبابي وفينيسيوس

خبرني - عبرت جماهير ريال مدريد عن غضبها الشديد من الموسم المخيب للفريق بعدما استقبلت النجمين فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي بصافرات استهجان قبل مواجهة ريال أوفييدو في الجولة 36 من الليغا.

وارتفعت صافرات الجماهير بشكل واضح أثناء الإعلان عن أسماء اللاعبين عبر الإذاعة الداخلية للملعب، حيث نال الثنائي النصيب الأكبر من الانتقادات الجماهيرية، في ظل تحميلهما جزءا من مسؤولية تراجع نتائج الفريق هذا الموسم.

كما واصل جمهور "الميرينغي" التعبير عن استيائه عند وصول حافلة الفريق إلى ملعب المباراة، إذ قوبل اللاعبون والجهاز الفني بصيحات غضب واحتجاج بسبب الإخفاقات المتتالية والأزمات التي عاشها النادي خلال الموسم الحالي.

وشارك فينيسيوس أساسيا في اللقاء، بينما بدأ مبابي المباراة على مقاعد البدلاء، بعد عودته مؤخرا من الإصابة وعدم جاهزيته الكاملة للمشاركة منذ البداية.

وجاء الفوز 2-0 ليصالح به الريال جماهيره بعد فترة متوترة من الأحداث، حيث شهدت الفترة الماضية مشاجرة بين ثنائي الفريق فيدريكو فالفيردي وزميله أوريلين تشواميني، والتي على إثرها قرر النادي إيقافهما.

ثم جاءت الخسارة أمام برشلونة في ملعب "سبوتيفاي كامب نو" وتأكيد تتويج الفريق الكاتالوني باللقب، لتؤكد على عمق الأزمة في النادي الملكي الذي خرج من الموسم بدون تحقيق أي لقب، وصفته الصحافة الإسبانية بـ"الصفري"، عقب فقدان الفريق المنافسة على عدة بطولات كبرى، وسط تزايد الانتقادات الموجهة للاعبين والإدارة والجهاز الفني.