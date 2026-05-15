الجمعة: 15 أيار 2026
تكريم متميزين في إدارة السير بمناسبة أسبوع المرور العربي

  • 12:47
خبرني - كرّم مدير إدارة السير العميد رائد العساف كلاً من النقيب رهام ماجد السبايلة، ضابط الإعلام والعلاقات العامة، والوكيل أحمد فيصل حمدان من قسم تحقيق مروري إقليم العاصمة، بعد حصولهما على لقب "الموظف المتميز" عن شهر نيسان 2026، تقديراً لتميّزهما في تنفيذ واجباتهما بكفاءة واقتدار.

كما شمل التكريم الوكيل محمد خير صلاح، بصفته سائقاً متميزاً لم يسبق أن ارتكب مخالفة سير أو تسبب بحادث مروري، وذلك على هامش يوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي، إضافة إلى الشرطي محمد أحمد ماجد من قسم سير جنوب عمّان، لحصوله على المركز الأول في دورة السكوتر التأسيسية الاستثنائية التي عقدت في المعهد المروري الأردني.

ويأتي هذا التكريم تنفيذاً لتوجيهات مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة، الهادفة إلى تشجيع المرتبات وتحفيزهم، بما يسهم في تطوير ورفع مستوى الأداء المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

