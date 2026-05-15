الدولار يتجه لأكبر مكاسب أسبوعية في شهرين

خبرني - ارتفع الدولار اليوم الجمعة في طريقه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية له منذ أكثر من شهرين، إذ أدى ارتفاع أسعار الطاقة والاضطرابات المستمرة في قطاع الشحن إلى تأجيج ضغوط ​التضخم.

ويتجه المؤشر للارتفاع بما يزيد على واحد بالمئة خلال الأسبوع ليحقق أعلى مكاسبه منذ أوائل مارس 2026.

ودفع صعود الدولار الين ​إلى الانخفاض لتسجل العملة اليابانية 158 مقابل نظيرتها الأمريكية وهو ما أبقى المتداولين في حالة ​حذر حيال المزيد من التدخل من طوكيو. وبلغ الين 158.45 دولار في بداية التداول الآسيوي متجها لتكبد خسارة تتجاوز ‌واحدا ⁠بالمئة هذا الأسبوع.

وانخفض اليورو 0.04% إلى 1.1662 دولار، متجها أيضا نحو انخفاض أسبوعي بأكثر من واحد بالمئة.

واكتسب ارتفاع الدولار زخما طوال الأسبوع، على خلفية أدلة تشير إلى تزايد التضخم في الولايات المتحدة.

وأظهرت البيانات الصادرة ​أمس الخميس أن مبيعات التجزئة ​الأمريكية واصلت ارتفاعها ⁠في أبريل الماضي، في حين أشارت أرقام طلبات إعانة البطالة الأسبوعية المقدمة للمرة الأولى إلى استقرار سوق العمل.

وبحسب أداة "فيد ووتش التابعة لسي إم إي"، يتوقع ​المستثمرون الآن بنسبة تزيد قليلا على 44 بالمئة أن يرفع بنك مجلس ​الاحتياطي الفيدرالي ⁠أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل.