هيئة البث الإسرائيلية: رئيس أركان الجيش زار الإمارات

خبرني - كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال إيال زامير قام بزيارة إلى الإمارات خلال الحرب مع إيران، برفقة عدد من كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي.

وقالت إن زامير التقى خلال الزيارة كبار المسؤولين الإماراتيين، وعلى رأسهم رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بالإضافة إلى مسؤولين أمنيين محليين.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات السرية التي قام بها مسؤولون إسرائيليون كبار إلى الإمارة خلال الحرب المستمرة مع إيران وفق المصادر الإسرائيلية.

ويوم الأربعاء، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الأخير قام بزيارة سرية إلى الإمارات في خضم عملية "زئير الأسد" العسكرية، والتقى أيضا بالرئيس محمد بن زايد. ووصف المكتب الزيارة بأنها حققت "اختراقا تاريخيا في العلاقات بين إسرائيل والإمارات".

غير أن وزارة خارجية الإمارات نفت هذه الادعاءات بشكل قاطع، مؤكدة عدم حدوث أي زيارة لنتنياهو، ونفت أيضا استضافة أي وفد عسكري إسرائيلي على أراضيها.

وفي السياق نفسه، نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن رئيس الموساد السابق دافيد برنياع زار الإمارات مرتين على الأقل خلال الحرب مع إيران، بهدف التنسيق الأمني المتعلق بالحملة العسكرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الزيارات السرية جرت خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، وذلك نقلاً عن مسؤولين عرب رسميين ومصدر مطلع.

كما كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، دافيد زيني، أجرى أيضا زيارة غير مسبوقة إلى الإمارات. بالإضافة إلى ذلك، أفادت التقارير بأن وفدا أمنيا إسرائيليا برئاسة المدير العام لوزارة الدفاع زار الإمارات خلال الفترة التي سبقت اندلاع الحرب، وتحديدا أثناء الاستعدادات الإسرائيلية والأمريكية لعملية "زئير الأسد".