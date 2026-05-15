ليفربول يودع محمد صلاح بجريدته الرسمية بطريقة خاصة

خبرني - يتصدر محمد صلاح عناوين الأخبار بعد اقتراب نهاية مشواره مع ليفربول في خطوة تنهي واحدة من أنجح الفترات في تاريخ النادي.

وأعلن محمد صلاح رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الحالي بعد مسيرة استمرت 9 سنوات حصل فيها مع الفريق على الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وعدة بطولات أخرى.

وقرر ليفربول توديع أسطورته بطريقة خاصة بعد أن تم وضع صورته على غلاف مجلة النادي.

وعنونت المجلة الرسمية للنادي الإنجليزي: "صلاح ملك مصر" كما كتبت: "احتفالا بأساطير الريدز".

وأثير الجدل حول مستقبل صلاح في وقت يوجه فيه النجم المصري أنظاره نحو كأس العالم 2026 كأولوية قصوى حيث يدرس "الفرعون المصري" قراره النهائي بعناية.

ودخلت أندية أوروبية، وسعودية، وأمريكية في سباق محموم للظفر بخدمات "الملك المصري" البالغ من العمر 33 عاما.