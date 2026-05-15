*
الجمعة: 15 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

ليفربول يودع محمد صلاح بجريدته الرسمية بطريقة خاصة

  • 15 أيار 2026
  • 11:45
ليفربول يودع محمد صلاح بجريدته الرسمية بطريقة خاصة

خبرني - يتصدر محمد صلاح عناوين الأخبار بعد اقتراب نهاية مشواره مع ليفربول في خطوة تنهي واحدة من أنجح الفترات في تاريخ النادي.
وأعلن محمد صلاح رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الحالي بعد مسيرة استمرت 9 سنوات حصل فيها مع الفريق على الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وعدة بطولات أخرى.

وقرر ليفربول توديع أسطورته بطريقة خاصة بعد أن تم وضع صورته على غلاف مجلة النادي.

وعنونت المجلة الرسمية للنادي الإنجليزي: "صلاح ملك مصر" كما كتبت: "احتفالا بأساطير الريدز".
وأثير الجدل حول مستقبل صلاح في وقت يوجه فيه النجم المصري أنظاره نحو كأس العالم 2026 كأولوية قصوى حيث يدرس "الفرعون المصري" قراره النهائي بعناية.

ودخلت أندية أوروبية، وسعودية، وأمريكية في سباق محموم للظفر بخدمات "الملك المصري" البالغ من العمر 33 عاما.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

أول ظهور للامين جمال ورد فعله بعد أزمة (علم فلسطين)
أول ظهور للامين جمال ورد فعله بعد أزمة (علم فلسطين)
  • 2026-05-15 11:20
تحذيرات صحية خطيرة تهدد نجوم مونديال 2026
تحذيرات صحية خطيرة تهدد نجوم مونديال 2026
  • 2026-05-15 09:41
وفاة أول بطل في عالم القتال اليدوي
وفاة أول بطل في عالم القتال اليدوي
  • 2026-05-15 09:13
سلامي يتحدث عن إصابات النشامى واستعدادات المونديال
سلامي يتحدث عن إصابات النشامى واستعدادات المونديال
  • 2026-05-15 00:34
جوهرة ليل الفرنسي يختار تمثيل المغرب بدلا من الديوك
جوهرة ليل الفرنسي يختار تمثيل المغرب بدلا من الديوك
  • 2026-05-15 00:09
النعيمات ينتقل إلى شباب الأهلي الإماراتي
النعيمات ينتقل إلى شباب الأهلي الإماراتي
  • 2026-05-14 23:56