كاتس: إسرائيل ستواصل العمل بقوة في ​لبنان

خبرني - قال وزير الدفاع الإسرائيلي ​يسرائيل كاتس​ الجمعة، إن "إسرائيل ستستمر بالعمل بقوة في ​لبنان​ ضد كل تهديد حتى تحقيق أهداف الحرب"، وذلك في معرض نعيه جنديا إسرائيليا قتل بلبنان.

وفي منشور له اليوم عبر منصة "إكس"، كتب كاتس بالعبرية: "تلقيت ببالغ الحزن نبأ استشهاد الرقيب نيغيف داغان، أحد مقاتلي لواء غولاني، الذي استشهد في معركة جنوب لبنان. وباسم المؤسسة الأمنية بأكملها، أتقدم بأحر التعازي إلى عائلته، وأعزيهم في هذا المصاب الجلل".

وأضاف: "أسعى إلى تعزيز عزيمة جنود جيش الدفاع الإسرائيلي وقوات الأمن الذين ما زالوا يعملون في لبنان في هذه اللحظة، ومنحهم العزيمة والشجاعة والإخلاص لحماية المجتمعات الشمالية وإعادة الأمن إلى سكانها".

وختم مؤكدا أن "دولة إسرائيل ستواصل العمل بقوة ضد أي تهديد حتى تحقيق جميع أهداف الحرب"

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق اليوم مقتل الجندي نيغيف داغان، وهو مقاتل في لواء غولاني ليرتفع عدد الجنود القتلى في صفوف الجنود القتلى منذ إعلان وقف النار إلى 6.