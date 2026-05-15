الجمعة: 15 أيار 2026
تعاون استراتيجي بين “الشرق الأوسط” ومركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية لإطلاق مسار بحثي استشرافي

خبرني - التقى رئيس مجلس أمناء جامعة الشرق الأوسط الدكتور يعقوب ناصر الدين، بحضور رئيسة الجامعة الأستاذة الدكتورة سلام المحادين، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية الأستاذ الدكتور حسن المومني، رافقه الباحث في مركز الدراسات الدكتور قيس الخطيب.

جرى خلال اللقاء مناقشة أوجه الشراكة المستقبلية بين الجامعة والمركز، حيث تم بحث تأسيس مسار بحثي متخصص في الدراسات الاستشرافية، يهدف إلى إنتاج دراسات نوعية تسهم في دعم مسارات التنمية الوطنية، ومعالجة التحديات التي تواجه المملكة في مختلف القطاعات.

وأكد الجانبان أهمية توظيف البحث العلمي والدراسات الاستراتيجية في استشراف التحولات المستقبلية، وبناء مقاربات علمية تدعم صناعة القرار وتواكب المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.

كما قام الوفد الضيف بجولة ميدانية في مرافق الجامعة وكلياتها، حيث أبدى إعجابه بمستوى التطور المؤسسي والبنية الأكاديمية والتقنية التي حققتها الجامعة، وما تشهده من تقدم على المستويات التعليمية والبحثية والإدارية.

واختُتم اللقاء بتبادل الدروع التقديرية بين الجانبين.

