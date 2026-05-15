أول ظهور للامين جمال ورد فعله بعد أزمة (علم فلسطين)

خبرني - أشعل النجم الإسباني الشاب لامين جمال موجة جدل واسعة بعد ظهوره حاملا العلم الفلسطيني خلال احتفالات برشلونة بلقب الدوري الإسباني.

واحتفل برشلونة بلقب الدوري الإسباني يوم الاثنين بموكب استمر 5 ساعات في وسط المدينة بعد فوزه على ريال مدريد في الكلاسيكو (2-0).

وخطف لامين جمال الأضواء في هذا الموكب بعد أن ظهر وهو يمسك بالعلم الفلسطيني الذي أهداه إياه أحد المشجعين ورفعه خلال الاحتفال.

وأثار تصرف جمال ردود فعل متباينة فقد شكرته الحكومة الفلسطينية على دعمه بينما انتقدته الحكومة الإسرائيلية يوم الخميس.

وكشفت صحيفة عن رد فعل مثير من اللاعب الشاب، تجاه الهجوم الكبير الذي تعرض له ونقلت عن مقربين منه: "ما فعله كان تصرفا عفويا إنه يفعل ما يعتقد أنه واجب عليه".

وأوضحت المصادر المقربة من لامين أن النجم الإسباني الشاب "لا يكترث" للهجوم عليه مؤخرا من وسائل إعلام إسرائيلية وأن لديه مشاعر قوية تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ولن يتردد قط في استخدام حقه للتعبير عن معتقداته.

وانتقد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس نجم برشلونة الشاب واصفا فعله بأنه "يحرض على الكراهية".

وكتب كاتس على منصة "إكس" يوم الخميس: "اختار لامين جمال التحريض على الكراهية" مطالبا نادي برشلونة باتخاذ موقف ضد اللاعب.

كما نشر جمال فيديو مساء الخميس عبر حسابه الرسمي بمنصة "إنستغرام" وهو يقوم بمداعبة كرات صغيرة ومن خلفه كواليس ومعدات تصوير.

وكتب على الفيديو: (publi. Street rules) وتعني قواعد الشارع العامة في إشارة إلى اللعب بهذه الكرات في الشوارع.

وكان الألماني هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة قد خرج بتصريحات صحفية عبر خلالها عن عدم رضاه عن تصرف لامين جمال.

ولم يصدر أي تعليق من إدارة نادي برشلونة حول تصرف اللاعب.