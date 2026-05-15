فلسطين.. الأحرف الحائرة

سُبّحَآن من عدها عدا..هي لغة العرب وأحرفها ٢٨حرفا...ست منها كتب الله عليها حمل إسم تجسدت به أبعاد الكلمة ومحتوى معانيها.. وإن تعددت...فلاسفة اليونان.. دعوها أرض الحكمة..ياترى.. إن قلنا هذه الأحرف فاقت على الأحرف الأخرى والمسميات عدا أسماء الله الحسنى..ومسميات أنبيائه ورسله هنآ.. اتسآئل..!! ا جائز ذلك أيها النحويون...؟اما لهذا التشكيل الحرفي..ف*ل*س*ط*ي*ن*.....حرقة في الوجدان..وحس في الضمير...؟انها فلسطين.. دماؤنا لها.. ارواحنا لها..هذه فلسطين...يا ترى أما كآن أهلها العرب الكنعانيون قبل ٣الاف للميلاد...؟اليس اليبوسيون أول من بنى فيها أول لبنة...؟ياااعرب ويا أحرار العالم..؟اليست فلسطيننا إسلامية..؟اليس مهد السيد المسيح عليه السلام وولادته على أرضها... أرض الإسلام...؟اليس الأقصى المبارك أقصانا... أليس مسرى الحبيب المصطفى إلى بيت المقدس مسرانا..سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي با ركنا حوله.. امآ كآن أولى القبلتين..؟يآلبركته وبركة مآ حوله...اتآهاالخليفة العادل فاتحاً..لعله الفتح المبين غدا ومآ على الله ببعيد.ومفآتيحهاعهدة عمرية ورثتها أحد الأسر المقدسية...جيلا بعد جيل..

التمس عذركم..لتكرآر وقع الأسئلة وصيغها بما في هذه المدونة..وبين سطورها...ياعرب ألم تغتصب عروس عروبتنا..فلسطين..وتسلب منا في وظح الزمان...؟اي نكبة مثل نكبتهاعلى وجه هذه الخليقة..؟كم من نفوس وارواح بريئة ارتقت إلى بارئها وما زالت تهدر..يا عرب.. يا مسلمون.. أيعقل أيها الناس..ثلة من أرذل خلق الله قتلت الأنبياء والمرسلين تساندها قوى ظالمة طاغية ظلما وعدوانا زورا وبهتانا سرقة فلسطيننا نهبا وسلبا وتدنيسا..بعد هذا ما رأيكم..؟لهفي على هذه الأحرف الحائرة

ف ل*س*ط*ي*ن*.... فلسطين...بشرآكي بنصر من الله.. أمره بين الكاف و النون..سبحانه..ويآ فلسطين لكي من كل إسم حمل حرف من حروفكي نصيب الحمى والحماية..ومن لا يحظى باحرفكي..فهو الرديف الأشد حماستا لحماكي.. أهبة على الثغور..مغاوير مرابطون في أرض الرباط...اردن المجد..والجباه السمر الاشاوس..يا فلسطين شدما..كم حملتي من ضيمن وشدما..هم على الأبواب واقفون والردى من هم خآئف لا تضيرهم العوآصف الهوجاء وتخجل من بسآلتهم.فرسآن حق..حُمآةالديار...ويآ آآ لشموس الكرآم..مآ غَرُبَتّ و "منهم مَنّ قضى نحبه ومنهم مَنّ ينّتَظِر..ومآ بَدلوا تَبْدِيّلآ"

سلام على الثورة العربية الكبرى والرصآصة ألأولى

الرصآصة الحرة ومجآهدهآ

ألأكبر العربي الهاشمي الشريف الطآهر الحسين بن علي

وشهيد عتبآت الأقصى الهآشمي الملك الوقور عبدالله الأول ـ وعلى المجاهد الثآئر عز الدين القسام.. سلام على إبن فلسطين لواء المجاهدين عبد القادر الحسيني...تحية إلى أم المعآرك وأسوآر القدس وحآئط المبكى و قآئدهآ البآسل العتيد عبدالله التل وشهيد فلسطين غدراً وصفي التل وحُمآتها خَلفْ التل ووهجهآ الثآئر عِرآر مصطفى وهبي التل، سلام على الأرواح الطيبة الزكية الطاهرة..روح احمد ياسين.. وعلى السائرين بدربهم من السلف الباروالخلف المجآهد خالد هنية ويحي السنوآر والرنتيسي و وو...؟ بجهدهم وكفآحهم .فلسطين

يحمي حماكي الشباب وجل الفدآء والمفتدى "إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم"ويبقى النداء صدآه مدويا.. الله أكبر.. الله أكبر..وآآآغزآآه..وآآآفلسطينآآآه.

في ذكرى السَلبْ ( النكبة)

والبطش ـ على مدآر ٧٨ سنة

وعزمنآ هو الحق وصبرنآ هو

العمل وجآهدنا هو الدم

ونبرآس فدآءنا عقيدتنا

وقِيّل فلسطين سُلِبَتْ

وقيل أرضهآ دكت// وقيل

الأقصى دُنِسَ/ ومهد عيسى

تألم على مِذودِ الكنيسة

فيآآآمُعْتَصَمَاه..وآآغزآه..وآآ

فلسطينآآه ـ صلآح الدين آتٍ النصرمن الله نصرالحق ..والله غالب على أمره......

بقلم محمود يوسف التل