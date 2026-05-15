ارتفاع أسعار النفط بعد تصريحات ترمب

خبرني - صعدت أسعار النفط بقوة، اليوم الجمعة، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يصبر أكثر من ذلك على إيران، ما زاد من المخاوف حول الإمدادات.
وبحلول الساعة 09:17 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" لشهر يونيو المقبل بنسبة 2.03% إلى 103.22 دولار للبرميل.

في حين صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" لشهر يوليو المقبل بنسبة 1.68% إلى 107.50 دولار للبرميل.

وصعد سعر خام "برنت" خلال الأسبوع بنسبة تقارب 6%، وقفز خام ​"غرب تكساس الوسيط" أيضا بأكثر من 7%، وذلك بسبب حالة الضبابية ⁠حول وقف إطلاق النار الهش في حرب إيران.

وذكر ترامب في مقابلة تم بثها مساء ​أمس الخميس في برنامج هانيتي على فوكس نيوز: "لن أصبر أكثر من ذلك... يجب عليهم التوصل ​إلى اتفاق".

وقال الممثل التجاري للولايات المتحدة جيمسون جرير، في مقابلة مع "بلومبرغ" اليوم الجمعة، إن الصين تتعامل بواقعية شديدة مع إيران، وإن فتح المضيق أمر مهم جدا بالنسبة لها.

من جهتها قالت ​فاندانا هاري مؤسسة شركة "فاندا إنسايتس" لتحليل سوق النفط: "مع عدم تحقيق قمة بكين أي تقدم ملموس بشأن إيران، ‌عادت السوق ⁠تركز على الجمود وإغلاق المضيق، في ظل وجود خطر تصعيد عسكري جديد".

