الجيش الإسرائيلي يجري مناورة مفاجئة عند الحدود الأردنية

خبرني - أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الجيش بدأ الليلة الماضية تمرينا عند الحدود الأردنية بصورة مفاجئة بهدف فحص جاهزية القوات للتعامل مع حدث أمني طارئ على الجبهة الشرقية.

وستستمر مناورة "الكبريت والنار" حتى ظهر اليوم في قطاع الفرقتين 80 و96 بمنطقة البحر الميت، حيث سيتم خلالها محاكاة سيناريوهات مختلفة لتفجيرات محتملة.

وبحسب موقع "واينت" العبري، سيشهد الموقع تحركات مكثفة لقوات الأمن والطائرات والمركبات، في منطقة فنادق البحر الميت ومنطقة الحدود الأردنية عموما. وأكد الجيش الإسرائيلي أيضا عدم وجود أي مخاوف من وقوع أي حادث أمني.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الخميس عن "تدريبات على مدار الساعة" في الضفة الغربية، مشيرا إلى "تمرين مشترك في لواءي السامرة وإفرايم".

وقال الجيش الإسرائيلي إن "التمرين يهدف إلى فحص جاهزية القوات وتحسين سرعة وقدرة الاستجابة لسيناريوهات الطوارئ، مع التركيز على النقاط الطرفية في كل لواء. بالإضافة إلى ذلك، يهدف التمرين إلى تعزيز الجاهزية العملياتية والحفاظ على اللغة العملياتية المشتركة بين القوات وبين جهات الأمن في البلدات والمجالس المحلية".

‏ولفت إلى أنه "من ضمن السيناريوهات التي تم التدريب عليها: عمليات إرهابية مركبة في نقاط مركزية في المنطقة، محاولة التسلل إلى موقع عسكري، تقديم العلاج والإخلاء الطبي وفق سيناريوهات طوارئ، إغلاق دوائر استخباراتية، وإدارة القيادة والسيطرة أثناء القتال، وذلك بالتعاون بين مختلف الجهات والتنسيق بين حدود مسؤولية الألوية".