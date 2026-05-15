ترمب: هوليوود لن تجد ممثلا يجسد شخصية الرئيس الصيني

خبرني - صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن هوليوود لن تتمكن من العثور على ممثل مناسب لتجسيد شخصية الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وجاء ذلك في سياق إشادته بصفات الزعيم الصيني التي يصعب تقليدها.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "إذا ذهبتم إلى هوليوود وحاولتم البحث عن شخص لأداء دور قائد الصين، سيكون هذا أصعب عملية اختيار ممثليين على الإطلاق. لن تتمكنوا من العثور على شخص مثله".

وأضاف الرئيس الأميركي أن شي جين بينغ يتمتع بخصائص جسدية استثنائية، قائلا: "إنه طويل القامة، طويل جدا، خاصة بالنسبة لبلده، فالناس هناك يميلون لأن يكونوا أقصر قامة بشكل عام".

وتأتي تصريحات ترامب في إطار حديثه عن العلاقات الأمريكية الصينية والشخصيات القيادية العالمية، حيث يميل الرئيس الأمريكي إلى استخدام أسلوب وصف مباشر عند الحديث عن نظرائه من قادة العالم.

يذكر أن ترامب وشي جين بينغ أجريا عدة لقاءات ومحادثات هاتفية خلال فترات رئاستهما، تناولت ملفات اقتصادية وتجارية واستراتيجية متعددة، في ظل العلاقة المعقدة التي تجمع أكبر اقتصادين في العالم.