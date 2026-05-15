تقارير: واشنطن وإسرائيل تتفقان على انسحاب تدريجي من لبنان قد يمتد عامين

خبرني - كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، نقلا عن مصادر في العاصمة الأمريكية، أن واشنطن ناقشت مع تل أبيب ما يمكن اعتباره "العناوين المفترضة لخطة واقعية" يراد العمل بها مع لبنان.

ووفقا للمصادر، فإن ملف لبنان طرح خلال اجتماع عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فريقه للأمن القومي قبل مغادرته إلى الصين، مشيرة إلى أن واشنطن ترغب في فصل المسار اللبناني عن ملف إيران، وذلك رغم إدراكها أن طهران تصر على إدراج لبنان ضمن أي اتفاق نهائي يتعلق بإنهاء الحرب.

وبحسب المصادر ذاتها، فقد شددت التعليمات التي أعطيت للفريق الأمريكي المكلف بإدارة الاجتماعات، على ضرورة التمسك بدعم "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها تجاه أي تهديد". وأضافت المصادر أن واشنطن "لا تتوقع توقف إسرائيل عن استهداف عناصر "حزب الله" أينما وجدوا"، معتبرة أن ذلك "يمكن أن يحصل من دون استهداف المدنيين ومن دون انهيار وقف إطلاق النار".

وكشفت المصادر أن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على إعداد برنامج للانسحاب التدريجي من لبنان قد يمتد لمدة تصل إلى عامين، على أن يترافق ذلك مع شروع الجيش اللبناني في تنفيذ خطة لنزع سلاح "حزب الله" على كامل الأراضي اللبنانية.

وأضافت المصادر: "نظريا، تتصرف الولايات المتحدة على أساس أنه لا يمكن للبنان وضع أي شروط في هذه المفاوضات، وأن الوقف التام لإطلاق النار ليس ممكناً قبل إزالة خطر حزب الله".

وكان السفير الأمريكي في بيروت ميشال عيسى قد نقل هذه الأجواء إلى رئيس الجمهورية جوزيف عون، مؤكدا له أكثر من مرة أن واشنطن لا تضمن وقفا كاملا للعمليات العسكرية الإسرائيلية قبل نزع السلاح. وأضافت المصادر أن الرئيس عون ورئيس الحكومة نواف سلام "يعرفان أنهما ليسا في موقع يسمح بفرض وقف شامل لإطلاق النار الآن، ولذلك وافقا على الدخول فورا في المفاوضات من دون شروط مسبقة".

وبحسب المصادر نفسها، "تخشى واشنطن أن يحافظ حزب الله على وتيرة عملياته العسكرية في الجنوب، بما يعرقل أي محاولة للوصول إلى اتفاق شامل مع لبنان".

وتشير الاتصالات التي سبقت جلسة الأمس إلى أن لبنان لن يعارض المقترح الأمريكي المتعلق بـ"إعلان نوايا" ينص على تفاهم الجانبين حول ترتيبات أمنية تتعهد خلالها إسرائيل بالانسحاب من لبنان ضمن مهلة زمنية محددة، مقابل احتفاظها بـ"حق" استهداف أي "تهديد وشيك" أو أي عناصر من "حزب الله". كما يشمل المقترح إعادة تفعيل لجنة "الميكانيزم" لمتابعة ملف نزع السلاح في الجنوب بصورة أكثر تفصيلاً، وفق آلية تسمح بالتحقق من الطلبات التي تقدمها إسرائيل، وبما يتيح للجيش اللبناني حرية الدخول إلى أي منشأة عامة أو خاصة لضمان نزع السلاح.

وقالت المصادر إن إدارة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) أعدت تصورا خاصا بعملية نزع السلاح، يتضمن في أحد جوانبه آلية لإعلان الجيش اللبناني سيطرته على جميع المنشآت التابعة لـ"حزب الله" في مختلف المناطق اللبنانية.

وأوضحت المصادر أنه سيتم وضع هذه المنشآت تحت رقابة لجنة "الميكانيزم"، مع الاستعانة بالأقمار الاصطناعية لضمان عدم عودة الحزب إلى استخدام هذه المواقع، وذلك بانتظار التوصل إلى آلية خاصة للتعامل مع الأسلحة الثقيلة.

وأضافت المصادر أن الاستخبارات الأمريكية تمتلك معلومات كافية حول المنشآت الكبرى التابعة للحزب، ولا سيما تلك الموجودة داخل المناطق الجبلية. وأوضحت أن الجانب الأمريكي يدرك أن تنفيذ لبنان هذه المهمة يحتاج إلى وقت، وأن واشنطن مستعدة لتزويد الجيش اللبناني بكل ما يحتاجه لإنجازها، بما في ذلك دعم إنشاء قوة خاصة في الجيش اللبناني تكون مهمتها منع حزب الله من إعادة التسلح، وهو ما سبق أن أشار إليه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في مقابلة قبل عشرة أيام.

وفي السياق، علمت "الأخبار" أن رئيس الجمهورية جوزيف عون، المهتم بمعرفة كيف سيتعاطى الثنائي الشيعي، وخصوصا "حزب الله"، مع ما يمكن أن ينتج عن مفاوضات واشنطن، تواصل صباح أمس مع رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وبحسب المعطيات، فقد أكد بري لعون أنه لا يمكن القبول بوقف إطلاق النار من جانب واحد، ولا بالعودة إلى ما كان عليه الوضع قبل الثاني من مارس الماضي. وأضاف أن المطلوب هو وقف حقيقي لإطلاق النار، وتوقف العدو عن سياسة الاغتيالات وتجريف القرى الجنوبية وتدميرها، مع جدولة انسحاب إسرائيلي عاجل، وانتشار الجيش اللبناني، وعودة الأهالي إلى قراهم.