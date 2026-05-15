تحذيرات صحية خطيرة تهدد نجوم مونديال 2026

خبرني - وجه علماء وخبراء دوليون تحذيرات مباشرة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، معتبرين أن الإجراءات الحالية غير كافية للتعامل مع موجات الحر المتوقعة في كأس العالم 2026.

وتعتمد بروتوكولات "فيفا" الحالية على فترات تبريد قصيرة مدتها ثلاث دقائق في كل شوط، إضافة إلى مقاعد مكيفة للبدلاء والأجهزة الفنية، مع استخدام مؤشر WBGT الذي يقيس الإجهاد الحراري عبر احتساب الحرارة والرطوبة وأشعة الشمس وسرعة الرياح.

لكن خبراء الصحة وعلوم المناخ أكدوا أن هذه المعايير لم تعد تواكب الواقع المناخي الحالي.

وفي رسالة مفتوحة وقعها 20 خبيرا من أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا، طالب الباحثون "فيفا" بتشديد إجراءات السلامة، عبر تأجيل أو إيقاف المباريات عندما يتجاوز مؤشر الإجهاد الحراري 28 درجة مئوية، بدلاً من الحد الحالي المعتمد من "فيفا" عند 32 درجة.

كما دعوا إلى تمديد فترات التبريد إلى ست دقائق على الأقل وتطوير مرافق التبريد داخل الملاعب.

وتشير الدراسات الحديثة إلى أن نحو ربع مباريات البطولة قد تلعب في ظروف حرارية خطرة، مع وجود خمس مباريات على الأقل قد تصل إلى مستويات يوصى معها بتأجيل اللقاءات حفاظا على سلامة اللاعبين.

كما حذرت التقارير من أن 14 ملعبا من أصل 16 ملعبا مستضيفا معرضة لدرجات حرارة مرتفعة، خاصة في مدن مثل ميامي وفيلادلفيا وكانساس سيتي، حيث لا تتوفر أنظمة تبريد كاملة داخل الملاعب المفتوحة.

وأثارت مدينة ميامي تحديدا قلقا واسعا بين الخبراء، إذ تتوقع النماذج المناخية أن تتجاوز جميع المباريات المقامة هناك مستويات الإجهاد الحراري الموصى بها، بينما تواجه مباراة النهائي على ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي خطرا متزايدا بسبب احتمالات اللعب تحت حرارة مرتفعة للغاية.

ولم تقتصر التحذيرات على اللاعبين فقط، بل شملت الجماهير أيضا، حيث أكد العلماء أن مئات الآلاف من المشجعين في المدرجات والمناطق المفتوحة قد يتعرضون لمضاعفات صحية خطيرة، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وطالب الخبراء بزيادة محطات المياه ومناطق الظل والتبريد داخل الملاعب ومحيطها.

من جانبه، شدد الاتحاد الدولي لكرة القدم على أن صحة اللاعبين والجماهير تمثل أولوية قصوى، مؤكدا أنه يدرس المخاطر المناخية بشكل مستمر ضمن خططه التشغيلية الخاصة بالبطولة، مع إمكانية تعديل بعض الإجراءات وفق تطورات الظروف الجوية.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بطولة كأس العالم 2026، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو.