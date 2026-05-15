*
الجمعة: 15 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

وفاة أول بطل في عالم القتال اليدوي

  • 15 أيار 2026
  • 09:13
وفاة أول بطل في عالم القتال اليدوي

خبرني - توفي الروسي فيتالي ديريغلازوف، بطل أول نسخة من بطولة العالم وأول كأس عالم في رياضة القتال اليدوي، عن عمر ناهز 42 عاما، بحسب ما أعلنته إدارة مقاطعة كورسك الروسية.
وجاء في بيان نشر عبر قناة الإدارة على "تيليغرام" أن ديريغلازوف، الحاصل على لقب "ماستر الرياضة الدولي" في روسيا، فارق الحياة بشكل مفاجئ، دون الكشف عن الأسباب الرسمية للوفاة.
وأعربت سلطات مقاطعة كورسك عن تعازيها لعائلة الرياضي الراحل وأصدقائه وزملائه وتلاميذه، مشيدة بمسيرته الرياضية وإنجازاته في رياضة القتال اليدوي، التي كان أحد أبرز نجومها على المستوى العالمي.

ويعد ديريغلازوف من الأسماء البارزة في تاريخ الرياضات القتالية الروسية، بعدما نجح في التتويج بأول بطولة عالم وأول كأس عالم في هذه الرياضة، ليسجل اسمه بين رواد اللعبة.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

ليفربول يودع محمد صلاح بجريدته الرسمية بطريقة خاصة
ليفربول يودع محمد صلاح بجريدته الرسمية بطريقة خاصة
  • 2026-05-15 11:45
أول ظهور للامين جمال ورد فعله بعد أزمة (علم فلسطين)
أول ظهور للامين جمال ورد فعله بعد أزمة (علم فلسطين)
  • 2026-05-15 11:20
تحذيرات صحية خطيرة تهدد نجوم مونديال 2026
تحذيرات صحية خطيرة تهدد نجوم مونديال 2026
  • 2026-05-15 09:41
سلامي يتحدث عن إصابات النشامى واستعدادات المونديال
سلامي يتحدث عن إصابات النشامى واستعدادات المونديال
  • 2026-05-15 00:34
جوهرة ليل الفرنسي يختار تمثيل المغرب بدلا من الديوك
جوهرة ليل الفرنسي يختار تمثيل المغرب بدلا من الديوك
  • 2026-05-15 00:09
النعيمات ينتقل إلى شباب الأهلي الإماراتي
النعيمات ينتقل إلى شباب الأهلي الإماراتي
  • 2026-05-14 23:56