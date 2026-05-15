وفاة أول بطل في عالم القتال اليدوي

خبرني - توفي الروسي فيتالي ديريغلازوف، بطل أول نسخة من بطولة العالم وأول كأس عالم في رياضة القتال اليدوي، عن عمر ناهز 42 عاما، بحسب ما أعلنته إدارة مقاطعة كورسك الروسية.

وجاء في بيان نشر عبر قناة الإدارة على "تيليغرام" أن ديريغلازوف، الحاصل على لقب "ماستر الرياضة الدولي" في روسيا، فارق الحياة بشكل مفاجئ، دون الكشف عن الأسباب الرسمية للوفاة.

وأعربت سلطات مقاطعة كورسك عن تعازيها لعائلة الرياضي الراحل وأصدقائه وزملائه وتلاميذه، مشيدة بمسيرته الرياضية وإنجازاته في رياضة القتال اليدوي، التي كان أحد أبرز نجومها على المستوى العالمي.

ويعد ديريغلازوف من الأسماء البارزة في تاريخ الرياضات القتالية الروسية، بعدما نجح في التتويج بأول بطولة عالم وأول كأس عالم في هذه الرياضة، ليسجل اسمه بين رواد اللعبة.