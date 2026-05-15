الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي في معركة في جنوب لبنان

خبرني - أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، مقتل جندي من لواء جولاني في معركة في جنوب لبنان.

وأفاد موقع "واينت" العبري، نقلا عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بمقتل الرقيب نيغيف داغان (20 عاما) من موشاف ديكل، وهو جندي في الكتيبة الثانية عشرة من لواء جولاني، جراء قذيفة هاون أطلقت على القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان.

وكان "حزب الله" أعلن يوم الخميس عن تنفيذ 13 عملية نوعية ضمن سلسلة العمليات العسكرية ضد مواقع وآليات تابعة للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.

وأكد "حزب الله" أن "المقاومة الاسلامية معنية بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصا مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود، للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان".

في غضون ذلك، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأنه رغم الخسائر التي تكبدها حزب الله، لا يزال يتعين على الجيش الإسرائيلي "إتمام المهمة" في لبنان، مؤكدا تطوير حلول للتعامل مع خطر المسيرات.

وقال كاتس في مراسم إحياء ذكرى قتلى حرب الأيام الستة وحرب الاستنزاف على جبل هرتزل الخميس: إن "مئات الآلاف من السكان الشيعة تم إجلاؤهم من منازلهم حفاظا على سلامتهم، وهم الآن لاجئون في وطنهم، ولن يعودوا حتى ينزع سلاح حزب الله".

وتابع كاتس: "هنا أيضا، يجب علينا إتمام المهمة لضمان إزالة التهديد عن سكان الشمال وعن دولة إسرائيل بأكملها."