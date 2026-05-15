انخفاض ملموس على الحرارة الجمعة وتحذيرات من رياح قوية ومثيرة للغبار

  • 15 أيار 2026
  • 08:53
خبرني - تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس الجمعة، وتكون الأجواء لطيفة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تتجاوز سرعتها (70-60 كم/ساعة) في بعض المناطق وتكون مثيرة للغبار، خاصة في مناطق البادية مما يؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، خاصة في مناطق البادية وربما انعدامها أحيانًا على الطرق الصحراوية، ومن خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها، داعية مرضى الجهاز التنفسي إلى أخذ الاحتياطات اللازمة.

ويوم غدٍ السبت، تكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على الارتفاعات المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

ويطرأ الأحد ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء دافئة في أغلب المناطق، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر مثيرة للغبار، خاصة في مناطق البادية.

كما ويطرأ الاثنين، ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء دافئة في أغلب المناطق، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا قد تتجاوز سرعتها (60-50 كم/ساعة) في بعض المناطق وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان اليوم بين 24- 12 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 22- 10، وفي المرتفعات الشمالية 20- 8، وفي مرتفعات الشراة 22- 7، وفي مناطق البادية 29 - 11، وفي مناطق السهول 24- 12، وفي الأغوار الشمالية 34 - 15، وفي الأغوار الجنوبية 38- 20، وفي البحر الميت 36- 19، وفي خليج العقبة 38- 20 درجة مئوية.

